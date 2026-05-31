Enfrentamiento Armado en Culiacán deja Detenidos y Elementos de la GN Lesionados

Un enfrentamiento armado y persecución en Culiacán dejó dos detenidos, un vehículo asegurado y varios elementos de la Guardia Nacional lesionados

Enfrentamiento ArmadoFoto: N+

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Impactante enfrentamiento en Culiacán: dos detenidos y agentes lesionados tras persecución. Descubre cómo se desarrollaron los hechos.

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