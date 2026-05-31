Enfrentamiento Armado en Culiacán deja Detenidos y Elementos de la GN Lesionados

Un enfrentamiento armado entre presuntos delincuentes y elementos de la Guardia Nacional se registró la tarde de este sábado 30 de mayo en los fraccionamientos Los Ángeles y Residencial Albaterra, dejando como saldo preliminar dos personas detenidas, un vehículo asegurado y varios agentes lesionados.

Ataque en fraccionamiento Los Ángeles

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos iniciaron alrededor de las 17:30 horas, cuando un grupo armado presuntamente intentó atacar a un joven en un domicilio del fraccionamiento Los Ángeles. La víctima logró escapar del lugar, mientras los agresores realizaron disparos contra la fachada del inmueble.

Tras el reporte, elementos federales ubicaron a los sospechosos cuando huían a bordo de un automóvil gris, lo que derivó en una persecución por calles del sector.

La persecución concluyó cuando los presuntos responsables abandonaron la unidad e intentaron huir a pie, incluso a través de techos de viviendas cercanas.

Choque de patrullas deja lesionados

Durante el operativo, dos patrullas de la Guardia Nacional colisionaron entre sí, lo que dejó a varios elementos lesionados, sin que hasta el momento se precise la gravedad de las heridas.

Con apoyo de un helicóptero, las autoridades lograron la detención de dos de los presuntos implicados, mientras que un tercero consiguió escapar.

En el lugar también fueron aseguradas armas de fuego, municiones y equipo táctico.

Personal de la Fiscalía General del Estado llevó a cabo las diligencias correspondientes, a fin de integrar la carpeta de investigación y dar seguimiento a los hechos.