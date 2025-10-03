Muere Edú, Leyenda del América y Famoso por su Centro de Rabona, a los 58 Años de Edad

El club América dio a conocer que Eduardo Antonio dos Santos, mejor conocido como Edú, falleció a los 58 años de edad. Desde Brasil han llegado reportes de que el deceso del exfutbolista se debió a complicaciones de salud.

El exfutbolista azulcrema es recordado por la magia que sacaba de sus botines, como en aquel clásico ante las Chivas en el que mandó un centro de rabona, para que Toninho rematara de cabeza hacia las redes en la semifinal del torneo 1990-91 del futbol mexicano.

Así dio a conocer el fallecimiento de Edú la directiva del conjunto azulcrema, a través de sus redes sociales:

El Club América lamenta el sensible fallecimiento de Eduardo Antonio Dos Santos “Edu”, leyenda del Club. Expresamos nuestra más sentidas condolencias y nos unimos a la pena que embarga a familiares y amigos

Edú fue seleccionado de Brasil y también vistió las playeras del Palmeiras brasileño y del Real Valladolid de la Liga española.

También el Palmeiras lamentó el deceso de Edú Manga

Por ello es que el club Palmeiras hizo patente su tristeza por la muerte de Edú Manga, como también era conocido:

Con profunda tristeza, recibimos la noticia del fallecimiento, a los 58 años, de Eduardo Antônio dos Santos, Edu Manga, ídolo de la afición del Palmeiras en la década de 1980. Formado en las categorías inferiores del club, en el que jugó profesionalmente de 1985 a 1989, el centrocampista marcó 44 goles en 188 partidos

Trascendió que el mediocampista se encontraba hospitalizado por problemas renales en una clínica de Barueri, en su natal Sao Paulo.



Nacido el 2 de febrero de 1967 en el municipio paulista de Osasco, Edú Manga comenzó su carrera en las fuerzas básicas del Palmeiras, hasta llegar al equipo de Primera División para disputar 188 partidos entre 1985 y 1989.

Con la playera verde marcó 44 goles, por lo que fue convocado a la selección brasileña para diez duelos oficiales. Luego fue contratado por el club América, en 1989. Y también se fue a jugar a Japón, con el Shimizu S-Pulse japonés. En el Real Valladolid, jugó durante una temporada y media entre 1996 y 1998.

Edú Manga dejó el futbol de manera definitiva en el 2022 con la casaca del Figueirense, luego de pasar por el Sport Recife y el Náutico, todos del futbol brasileño.

