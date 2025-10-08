¿Cuándo Juega México vs Argentina Sub-20? Fecha y Horario del Partido de Cuartos de Final

Este miércoles 8 de octubre la selección de Argentina goleó 4-0 a su similar de Nigeria en el Mundial Sub-20, por lo que avanzó a cuartos de final. En esa instancia se enfrentará a México, en un duelo entre dos favoritos al título. A continuación te presentamos los detalles de ese partido.

Previamente, un día antes, México consiguió su boleto a la siguiente fase luego de superar 4-1 a Chile con goles de Tahiel Jiménez, Iker Fimbres y doblete de Hugo Camberos.

Por tanto el partido México vs Argentina quedó definido. Y se espera un encuentro de trenes, ya que ambas escuadras tiene gran poder ofensivo. Los argentinos suman 12 goles en lo que va del Mundial Sub-20, mientras que los mexicanos han anotado en 9 ocasiones.

Quizá los pamperos defienden mejor, ya que sólo han recibido 2 goles en cuatro partidos. Mientras que la portería tricolor ha sido vulnerada 5 veces en 4 duelos (cuatro en la fase de grupos y una en octavos de final).

México vs Argentina: Fecha y horario del partido en el Mundial Sub-20

El partido México vs Argentina de cuartos de final se llevará a cabo en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos​, de Santiago de Chile.

La cita para que ruede el balón es a las 17:00 horas del sábado 11 de octubre. Y el partido podrá ser visto a través de la señal de Canal 5. También se podrá seguir por televisión por cable en TUDN o por medio de la plataforma de streaming ViX Premium.

Será la tercera vez que México y Argentina se verán las caras en un Mundial Sub-20. Hasta el momento el saldo está parejo.

En el Mundial de la categoría de 1999, la Selección Mexicana ganó 4-1 a la albiceleste en octavos de final, con dos goles de Eduardo Rodríguez, otro de Daniel Osorno y uno más de Luis Ignacio González.

Más adelante, en el Mundial Sub-20 del año 2011, México fue superado 1-0 por Argentina en la fase de grupos, con un tanto de Erik Lamela.

Así que, con el tercer encuentro en un Mundial Sub-20, la balanza se inclinará para uno de los dos lados: Una de las selecciones sumará dos victorias en tres encuentros directos, pero sobre todo reforzará su etiqueta de favorito al título en esta nueva edición del certamen.

