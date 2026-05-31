Resultado Tigres vs Toluca Hoy: ¿Quién Ganó la Final de la CONCACAF Champions Cup?

Toluca es campeón de la Copa de Campeones de la CONCACAF 2026. Los Diablos Rojos vencieron a Tigres en una final que terminó 1-1 en el tiempo reglamentario y la prórroga, y se definió en tanda de penales con marcador de 6-5 este sábado 30 de mayo en el Estadio Nemesio Diez.

¿Cómo se jugó esta final, minuto a minuto?

90 minutos: 0-0. Tigres dominó la posesión; Toluca generó más remates

Minuto 103: Jorge Roberto Díaz Price anotó para Toluca en tiempo extra

Minuto 113: Joaquim Henrique Pereira Silva igualó para Tigres

Penales: Toluca ganó 6-5 y se coronó campeón

Sede: Estadio Nemesio Diez, Toluca, Estado de México

Tigres tuvo el balón, Toluca levantó el trofeo

Durante los 90 minutos reglamentarios, el partido fue un duelo de estilos sin resolución. Tigres acumuló el 55% de la posesión y terminó el partido con 15 remates, 9 al arco; Toluca, con 14 disparos y apenas 4 entre los tres palos. En el papel, los números favorecían al equipo de Monterrey. En la cancha, el marcador decía otra cosa.

La prórroga rompió el cero con un gol de Jorge Roberto Díaz Price al minuto 103, el mismo mediocampista que había entrado al campo en el minuto 89 en sustitución de Helinho. El tanto pareció decantar el título hacia los Diablos, pero Tigres respondió diez minutos después: Joaquim Henrique Pereira Silva, defensor brasileño que había ingresado como cambio estratégico, empató en el 113 y llevó la final a penales.

La definición que no perdonó Toluca

En la tanda desde los once pasos, Toluca convirtió 6 de sus intentos y Tigres falló el suyo decisivo. El marcador final de penales fue 6-5 para los Diablos Rojos, que consuman así su primer título de la Copa de Campeones de la CONCACAF en este ciclo.

El partido estuvo marcado por la dureza: Toluca terminó con 23 faltas y dos tarjetas amarillas, incluyendo una para el defensor Everardo del Villar en el minuto 87. Tigres acumuló 14 faltas y una cartulina amarilla.

La entrada de André-Pierre Gignac al minuto 78 fue uno de los momentos de mayor tensión en el estadio tolucense. El delantero francés, figura histórica de los felinos, no pudo marcar diferencia en los minutos que tuvo.