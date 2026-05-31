Resultado Tigres vs Toluca Hoy: ¿Quién Ganó la Final de la CONCACAF Champions Cup?

Toluca venció a Tigres en penales 6-5 y ganó la Copa de Campeones CONCACAF 2026 tras empatar 1-1 en la prórroga.

Resultado Tigres vs Toluca Hoy: ¿Quién Ganó la Final de la CONCACAF Champions Cup?El partido se lleva a cabo en el Estadio Nemesio Diez, Toluca, México. Foto: Reuters

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¡Toluca es campeón! Venció a Tigres 6-5 en penales tras un empate 1-1 en la final de la CONCACAF Champions Cup 2026. Descubre cómo se vivió este emocionante duelo en el Estadio Nemesio Diez.

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