¿Cuándo Juega México vs Australia? Fecha y Hora del Partido Amistoso de la Selección Mexicana

La cuenta regresiva para el arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026 está en su recta final, y la Selección Mexicana no quiere dejar ningún cabo suelto. Luego de conseguir una contundente victoria de 2-0 frente a su similar de Ghana en Puebla, el conjunto dirigido por Javier Aguirre está listo para encarar su siguiente gran prueba de preparación. El rival en turno será la dinámica escuadra de Australia, un sinodal que promete exigir al máximo las condiciones físicas y tácticas del combinado nacional.

Al tratarse del único encuentro de esta última ventana de preparación que se disputará fuera de territorio nacional, la expectativa entre la afición mexicana que radica en los Estados Unidos se encuentra por los cielos. Si no te quieres perder ningún detalle de este choque de corte internacional, aquí te presentamos todos los datos oficiales sobre la fecha y los horarios actualizados para ese partido amistoso.

Fecha y hora oficial del partido México vs Australia

El partido amistoso de preparación de México vs Australia se llevará a cabo el próximo sábado 30 de mayo. El escenario elegido para albergar este vibrante duelo es el histórico césped del Rose Bowl Stadium en Pasadena, California, un inmueble que suele ser una garantía absoluta de lleno por parte de la comunidad mexicana.

Es importante destacar que la Federación Mexicana de Futbol confirmó recientemente un ajuste de última hora en cuanto al horario. El partido, programado originalmente para las 18:00 horas locales, recorrerá su inicio una hora. El horario oficial para sintonizar el juego en vivo queda de la siguiente manera:

México vs Australia - 26 de mayo - 20:00 horas (tiempo del centro de México)

A nivel deportivo, este enfrentamiento representa una aduana crítica para el "Vasco" Aguirre. Con la lista mundialista prácticamente definida, el cuerpo técnico buscará pulir el funcionamiento colectivo ante unos Socceroos caracterizados por su orden defensivo y su peligroso juego aéreo. El último antecedente entre ambas escuadras se registró en septiembre de 2023, terminando en un empate 2-2; sin embargo, en el contexto actual, México necesita afianzar la inercia ganadora antes de regresar al país para su último amistoso contra Serbia y encarar de lleno el partido inaugural de la justa mundialista frente a Sudáfrica el 11 de junio.