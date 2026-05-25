¿Cuándo Juega México vs Australia? Fecha y Hora del Partido Amistoso de la Selección Mexicana

El partido México vs Australia será el penúltimo que dispute el equipo tricolor antes de su debut en la Copa del Mundo el próximo 11 de junio ante Sudáfrica

Logo de la Selección Mexicana de FutbolFoto: Getty Images

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+