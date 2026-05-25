¿En Qué Parte de México Instalará su Campamento Mundialista la Selección de Irán?

Conoce por qué la Selección de Futbol de Irán tenía su campamento en EUA y ahora la FIFA aprobó que su campo de entrenamiento sea en México

Mundial 2026 ¿En Qué Ciudad de México se Quedará la Selección de Irán?Ceremonia de despedida del equipo de Irán antes de su partida a la Copa Mundial de 2026. Foto: Reuters

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Medios iraníes han especulado que Washington podría negar los visados a miembros de la delegación iraní que hayan tenido nexos con Guardia Revolucionaria

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