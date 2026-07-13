Pronóstico del Clima Hoy 13 de Julio: Prevén Lluvias Fuertes en 14 Estados

Se espera que las precipitaciones estén acompañadas de descargas eléctricas en gran parte del territorio nacional

LluviasLa onda tropical podría convertirse en un ciclón tropical en el transcurso del martes, indicó el SMN.. Foto: Reuters.

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Hoy se esperan lluvias intensas en gran parte del país, con posible granizo. ¿Estás en una de las zonas afectadas? Descubre más sobre el clima de este lunes.

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