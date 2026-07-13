Pronóstico del Clima Hoy 13 de Julio: Prevén Lluvias Fuertes en 14 Estados

Para este lunes 13 de julio, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias muy fuertes en 14 estados debido a la persistencia de la onda tropical número 18, mientras prevalecerá un ambiente caluroso en ocho entidades más.

Las precipitaciones intensas serán propiciadas por circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera en combinación con la onda tropical 18.

Se espera que las lluvias estén acompañadas de descargas eléctricas en gran parte del territorio nacional, con posible caída de granizo en estados del norte, occidente y centro del país.

La onda tropical podría convertirse en un ciclón tropical en el transcurso del martes, indicó el SMN.

Lluvias en el país

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Durango (suroeste), Sinaloa (sur), Nayarit (norte), Michoacán (costa) y Guerrero (suroeste).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chihuahua (noreste y suroeste), Coahuila (noroeste), Jalisco (oeste y sur) y Colima.

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora (este), Veracruz (sur), Oaxaca (norte y suroeste), Estado de México y Chiapas (este).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur.

¿Dónde habrá calor?

Baja California Sur (sur)

Sinaloa (centro y sur)

Nayarit

Colima

Michoacán (costa)

Guerrero (costa central)

Oaxaca (sur)

Jalisco

Temperaturas máximas

De 40 a 45 °C : Baja California (noreste), Baja California Sur (sur), Sonora, Chihuahua (suroeste), Sinaloa y Michoacán (costa).

De 35 a 40 °C : Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Morelos, Nayarit, Jalisco, Colima, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz (centro y sur), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

De 30 a 35 °C: Zacatecas (norte y sur), San Luis Potosí, Querétaro (norte), Hidalgo (norte) y Puebla (norte y suroeste).

Valle de México

Para el Valle de México, se prevé una mañana con cielo parcialmente nublado a medio nublado, ambiente fresco en la región, así como frío con bancos de niebla en zonas altas.

Hacia la tarde, se pronostica un ambiente templado a cálido, cielo medio nublado a nublado con probabilidad de chubascos en la Ciudad de México y lluvias puntuales fuertes en el Estado de México; las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo.

La temperatura mínima en la capital del país será de 13 a 15 °C y la máxima de 25 a 27 °C. Para Toluca, se pronostica una temperatura mínima de 9 a 11 °C y una máxima de 21 a 23 °C.

ASJ