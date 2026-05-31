¿De Qué Murió la Influencer Paola Márquez, Hoy 30 de Mayo 2026?

La influencer mexicana Paola Márquez fue encontrada sin vida la mañana de este 30 de mayo en su casa ubicada en San Luis Potosí, de acuerdo con información difundida por medios locales.

Un familiar acudió a visitarla y fue quien realizó el hallazgo. Tras el llamado a los servicios de emergencia, elementos de auxilio llegaron al domicilio, donde confirmaron que la joven ya había fallecido.

Más tarde, personal de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí se presentó en el lugar para llevar a cabo las diligencias.

Según los reportes, la principal línea de investigación apunta a un probable suicidio, pues presuntamente habría sido "hallada en suspensión incompleta en su habitación", informó el diario El Sol de San Luis.

Paola Márquez tenía 30 años de edad y era originaria de Huehuetlán, municipio potosino donde era ampliamente conocida. En redes sociales ganó popularidad por compartir reflexiones, experiencias personales y mensajes dirigidos a su comunidad de seguidores.

La despedida

La noticia de su muerte fue confirmada por su padre a través de Facebook, donde publicó un mensaje de despedida en el que expresó el profundo dolor que le dejó la pérdida de su hija.

La última publicación de la creadora de contenido en Instagram fue realizada el 28 de mayo. En ella compartió un video acompañado de la frase "¿Por qué estarías en un lugar donde tienes más que perder que ganar?"

Luego de darse a conocer la noticia, el gobierno Municipal de Huehuetlán emitió un mensaje de condolencias para familiares y seres queridos de Paola Márquez, lamentando su fallecimiento y deseándole descanso en paz.

Si usted o alguien que conoce tiene pensamientos suicidas, puede encontrar ayuda inmediata en inglés y español en la Línea Nacional de Prevención del Suicidio, llamando al 1-800-273-8255 o entrando a este sitio web.