Rescatan a Nueve Personas Tras Quedar Atrapadas en Elevador de la Torre Latinoamericana

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México rescataron a nueve personas que quedaron atrapadas en un elevador en el octavo piso de la Torre Latinoamericana, en la colonia Centro de la alcaldía Cuauhtémoc.

La información fue dada a conocer por el jefe Vulcano a través de una publicación en la red social X, donde detalló que los servicios de emergencia acudieron al inmueble para atender la situación.

Se presentan crisis nerviosas

De acuerdo con el reporte, tres de las personas rescatadas recibieron atención por crisis nerviosa; sin embargo, no se registraron lesionados.

Tras las maniobras de rescate, las nueve personas fueron puestas a salvo y la emergencia quedó controlada sin mayores incidentes.