Rescatan a Nueve Personas Tras Quedar Atrapadas en Elevador de la Torre Latinoamericana

Equipos de emergencia liberaron a nueve personas que quedaron atrapadas en un elevador de la Torre Latinoamericana. Tres de ellas fueron atendidas por crisis nerviosa.

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¿Qué Pasó en la Torre Latinoamericana, CDMX Hoy 30 de Mayo? Rescatan a Nueve Personas Atrapadas en Elevador