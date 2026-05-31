Explosión de Polvorín en Huixquilucan, Edomex Deja Un Muerto

Tras el incidente, al sitio acudieron elementos del cuerpo de bomberos municipal, quienes realizaron labores para mitigar y controlar el fuego

Explota polvorín en Huixquilucan, Estado de MéxicoVecinos paraje El Aguacate, Huixquilucan, Estado de México

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