Explosión de Polvorín en Huixquilucan, Edomex Deja Un Muerto

Una explosión registrada en un polvorín de Huixquilucan, Estado de México, dejó como saldo una persona muerta, informó Protección Civil estatal.

El Sistema Municipal de Emergencias 24/7 informó que el incidente ocurrió en el paraje El Durazno, en la comunidad de San Jacinto, donde aparentemente operaba un polvorín de manera ilegal y sin los permisos correspondientes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

De acuerdo con el reporte preliminar, el herido fue trasladado a un hospital para recibir atención médica, sin embargo, horas después perdió la vida.

Vecinos paraje El Aguacate, Huixquilucan, Estado de México

Evaluación de daños

Tras el incidente, al sitio acudieron elementos del cuerpo de bomberos municipal, quienes realizaron labores para mitigar y controlar el fuego derivado de la explosión.

Asimismo, ambulancias y personal de emergencia arribaron a la zona para brindar atención a los afectados y coordinar las acciones de respuesta.

Las autoridades mantienen el seguimiento del caso y continúan con la evaluación de los daños ocasionados por el estallido.