Derrame de Hidrocarburo Causa Riesgo de Incendio en la Colonia La Luz de Salamanca, Guanajuato

Un derrame de hidrocarburo, se registró en un predio asegurado por la Fiscalía General de la República en la colonia La Luz en Salamanca, Guanajuato.

Derrame de Hidrocarburo Causa Riesgo de Incendio en la Colonia La Luz de SalamancaN+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

¡Alerta en Salamanca! Un derrame de hidrocarburo en la colonia La Luz genera riesgo de incendio. Autoridades ya trabajan en la zona.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+