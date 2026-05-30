Derrame de Hidrocarburo Causa Riesgo de Incendio en la Colonia La Luz de Salamanca, Guanajuato

Un derrame de líquido con características de hidrocarburo, se registró en calles de la colonia La Luz en Salamanca, Guanajuato.

El escurrimiento se presentó en una zona que desde hace tiempo está bajo el aseguramiento de la Fiscalía General de la República.

El hidrocarburo recorrió la calle Miguel Hidalgo, con el riesgo de un incendio

Fue sobre la calle Miguel Hidalgo, que va en dirección a la autopista a Morelia, donde se detectó el hidrocarburo, emanando un fuerte olor y provocando un riesgo latente de incendio, lo que sería un peligro para la población.

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Habitantes de la zona, denunciaron la presencia del hidrocarburo a la Central de Emergencias 911, por lo que acudieron elementos de diversas corporaciones de seguridad y rescate de los 3 niveles de gobierno.

El derrame causó la movilización de elementos de corporaciones de los tres niveles de gobierno

Seguridad Física de Pemex, Defensa, Guardia Nacional, Protección Civil, Policía Municipal de Salamanca, fueron las instituciones que apoyaron en la contingencia, además que de inmediato el ayuntamiento envío camiones de tierra para cubrir el derrame.

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Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer el motivo del escurrimiento, por lo que las investigaciones continúan.

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