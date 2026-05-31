¿A Qué Hora Lloverá Hoy Domingo 31 de Mayo en CDMX y Edomex?

Con el inicio de la temporada de lluvias, las autoridades de Protección Civil han activado los protocolos de monitoreo ante el incremento de riesgos en el Valle de México.

Durante esta época, los peligros más latentes son las inundaciones urbanas, los encharcamientos severos, la inesperada caída de árboles y los accidentes viales provocados por el asfalto mojado y la baja visibilidad en las grandes avenidas.

¿A qué hora va a llover hoy 31 de mayo 2026?

Para estar prevenido, es recomendable estar informado sobre a qué hora es probable que vaya a llover, así que aquí te decimos los pronósticos para hoy.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y CONAGUA, el panorama para este domingo es el siguiente:

Ciudad de México : Se espera una mañana despejada y con bruma, pero las condiciones cambiarán por la tarde y noche. Hay un 30% de probabilidad de lluvias aisladas en ambos periodos, acompañadas de rachas de viento de hasta 40 km/h en la tarde y variables de 20 km/h al anochecer.

Toluca, Estado de México: Las precipitaciones serán más intensas. Aunque la mañana estará parcialmente nublada, por la tarde (60% de probabilidad) y la noche (40% de probabilidad) se pronostican chubascos, con vientos que alcanzarán rachas de 40 a 25 km/h.

Cuartoscuro

Cómo protegerse

Para mitigar los impactos de las lluvias enfatiza la importancia de saber cómo reaccionar ante una inundación inminente o en curso.

De acuerdo con las autoridades de Protección Civil, Si el agua comienza a entrar a tu hogar, la regla de oro es colocar objetos de valor y documentos importantes en las zonas más altas de la vivienda, además de desconectar inmediatamente la energía eléctrica y cerrar las llaves de gas para evitar cortocircuitos o fugas.

En exteriores, en caminos inundados no usar el automóvil ni caminar, es vital alejarse de postes, cables de alta tensión y zonas con corrientes de agua activas, ya que la fuerza del caudal puede arrastrar a personas y vehículos.

Para los automovilistas, la consigna es reducir la velocidad, encender luces y, bajo ninguna circunstancia, intentar cruzar pasos a desnivel o calles inundadas, buscando siempre rutas alternas elevadas para salvaguardar su vida.