Cuatro personas fallecidas, tres lesionadas y una más privada de la libertad fue el saldo preliminar de un ataque armado registrado la noche de este pasado viernes 29 de mayo, en la zona centro de Salamanca, Guanajuato.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Mariano Abasolo y Río Bravo, donde transeúntes y testigos. reportaron detonaciones de arma de fuego a la Central de Emergencias 911.

Cuatro personas murieron en el lugar del ataque y una más fue presuntamente privada de la libertad

Tras el reporte al sistema de emergencias, elementos de la dirección de Seguridad Pública Municipal acudieron de manera inmediata al lugar en coordinación con corporaciones estatales y federales para atender la situación.

En el sitio se confirmó, por parte de paramédicos, el fallecimiento de cuatro personas, mientras que tres víctimas lesionadas fueron trasladadas para recibir atención médica en un hospital cercano.

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Asimismo, las autoridades de Salamanca informaron que una persona fue privada de la libertad durante el ataque armado.

Tras un intenso operativo de búsqueda no se logró la detención de ninguna persona

Luego de la atención del incidente, se desplegó un operativo coordinado entre corporaciones de los tres órdenes de gobierno con el propósito de reforzar la vigilancia en la zona y colaborar en la localización de los probables responsables.

El municipio informó que mantiene coordinación permanente con la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, encargada de realizar las investigaciones para esclarecer los hechos, determinar las circunstancias en que ocurrieron y dar seguimiento a las indagatorias.

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Hasta el momento no se ha informado sobre la detención de personas relacionadas con este ataque ni la identificación de las víctimas, sólo se supo que de los fallecidos dos eran hombres y dos mujeres, aparentemente conocidos entre sí.

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JIPV