Ataque Armado Deja 4 Muertos, 3 Heridos y Una Presunta Privación de la Libertad en Salamanca

Un ataque armado registrado el pasado viernes 29 de mayo en la zona centro de Salamanca, dejó a 4 personas muertas, tres lesionadas y una más presuntamente privada de la libertad.

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Impactante ataque armado en Salamanca deja 4 muertos y 3 heridos. Una persona fue privada de la libertad. Autoridades buscan a los responsables. Conoce más detalles.

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