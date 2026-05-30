La tarde del pasado viernes 29 de mayo, se registró un enfrentamiento armado y un intento de asalto a un camión de valores en la comunidad de Nuevo Valle de Moreno en León, Guanajuato.

El lugar se encuentra entre los límites de los municipios de San Felipe y León, donde se registraron los hechos.

La camioneta de valores iba llegando a la sucursal del Banco del Bienestar cuando fue interceptada

En donde presuntamente cuatro hombres armados, llegaron hasta una sucursal del Banco del Bienestar para intentar asaltar el camión de valores que iba a hacer el retiro/entrega de dinero en efectivo.

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Fue cerca de la 1:30 de la tarde cuando la camioneta de protección de valores luego de estacionarse fue interceptada por los presuntos delincuentes que la rodearon y abrieron fuego por lo que los custodios repelieron el ataque.

Las autoridades investigan los hechos mientras buscan detener a los presuntos delincuentes

Los presuntos delincuentes al ver frustradas sus intenciones huyeron a bordo de un vehículo compacto de color blanco con dirección a San Felipe, mientras en el lugar quedó un custodio con una herida en un brazo, y sus compañeros ilesos.

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Autoridades ministeriales y policiacas, arribaron al lugar en horas posteriores para iniciar con la investigación de ley. A pesar de la implementación de un fuerte operativo de búsqueda, no se logró la detención de ninguna persona hasta el momento.

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