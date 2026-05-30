Custodio Herido en un Intento de Asalto a un Camión de Valores en Nuevo Valle de Moreno, León

Un custodio resultó lesionado, durante un intento de asalto a una camioneta de valores que se encontraba por dejar dinero en un banco del bienestar en Nuevo Valle de Moreno en León, Guanajuato.

Un custodio herido es el saldo de un intento de asalto en Nuevo Valle de Moreno en León.N+
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