Marruecos Venció a Corea del Sur: ¿Cómo Quedan los Cuartos de Final del Mundial Sub-20?

En el segundo partido de este martes 9 de octubre, entre Marruecos y Corea del Sur, se definió el último boleto a los cuartos de final del Mundial Sub-20 de futbol. Y con ello, quedaron definidos los cruces para la siguiente fase.

Marruecos volvió a mostrar su explosividad y contundencia al ataque para superar 2-1 al combinado de Corea del Sur, que peleó con honor y pundonor a lo largo de 90 minutos en la cancha del Estadio el Teniente, en Rancagua, Chile.

El 1-0 fue obra de Yassir Zubiri cuando el partido aún era joven. Aunque parecía que un futbolista de Corea del Sur desvió la pelota a su propia portería, el silbante concedió la anotación al delantero del conjunto marrioquíe.

Marruecos, considerado como uno de los favoritos a ganar el trofeo de campeón en esta edición del Mundial Sub-20, se mostró ambicioso al ataque y fue insistente para ampliar la ventaja.

Sólo que enfrente tenía a un rival bastante competitivo: Corea del Sur, un equipo dinámico, se defendió bien y desplegó sus armas ofensivas para tratar de igualar el marcador. Pero la primera mitad se agotó sin que se modificara la pizarra.

Marruecos vs Corea del Sur: Resultado del partido de octavos en el Mundial Sub-20

Ya en la parte complementaria, los coreanos empezaron a asediar la portería de Marruecos con la convicción de emparejar el trámite del juego. Al menos en un par de ocasiones pudieron anotar, pero fallaron por muy poco ante el portero Marty.

Pero los marroquíes tenían otros planes y aprovecharon un contragolpe a toda velocidad para aumentar su ventaja y prácticamante definir el rumbo del encuentro.

El 2-0 fue obra de Yassir Zubiri: el delantero estrella de Marruecos se elevó en el área para cabecear de manera impecable la pelota, luego de un servicio al área proveniente de la franja derecha.

Corea del Sur acortó distancias con el 2-1 en el último minuto, gracias a una pena máxima señalada por el silbante luego de una mano en el área. La anotación la concretó Kim Tae-won.

¿Cómo Quedan los Cuartos de Final del Mundial Sub-20? Así se Jugarán

Con la victoria de Marruecos ante Corea del Sur, se conoció al último invitado al banquete de los 8 mejores equipos del Mundial Sub-17. Y los partidos de cuartos de final del Mundial Sub-20 quedaron definidos de la siguiente manera:

España vs Colombia , que se jugará el sábado 11 de octubre a las 14:00 horas.

, que se jugará el sábado 11 de octubre a las 14:00 horas. México vs Argentina , programado para el sábado 11 de octubre a las 17:00 horas

, programado para el sábado 11 de octubre a las 17:00 horas Estados Unidos vs Marruecos , que se disputará el domingo 12 de octubre a las 14:00 horas

, que se disputará el domingo 12 de octubre a las 14:00 horas Noruega vs Francia, que se llevará a cabo el domingo 12 de octubre a las 17:00 horas

Así que todo está puesto para el banquete futbolero del fin de semana, cuando se llevarán a cabo los partidos que definirán a los cuatro invitados a semifinales.

