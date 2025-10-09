Estados Unidos Goleó a Italia, para Avanzar a Cuartos de Final en el Mundial Sub-20

En un partido más parejo de lo que dice el marcador, con dominio alterno en algunos pasajes y que se decidió por los detalles, la selección de Estados Unidos superó 3-0 a su similar de Italia en octavos de final del Mundial Sub-20.

Así que este jueves 9 de octubre el equipo de las barras y las estrellas avanzó a cuartos, donde se medirá con Marruecos o Corea del Sur, que juegan más tarde.

Los goles de la victoria fueron obra de Benja Cremaschi, a los 15 minutos del partido disputado en el Estadio el Teniente, de Rancagua, Chile. Ya en la segunda parte, al 79’, Nico Tsakiris aportó el 2-0. Y en los minutos finales, nuevamente Cremaschi se hizo presente con el 3-0 que selló la victoria.

Italia pudo ponerse adelante en el marcador, pero desperdició dos magníficas oportunidades: un disparo potente de Christian Corradi pasó muy cerca del poste; luego, el delantero Jamal Iddrissou estrelló el esférico en el travesaño.

Benjamin Cremaschi, mediocampista del Parma italiano, tuvo un desempeño destacado, Apenas al cuarto de hora mandó la pelota a las redes, luego de que la zaga italiana titubeó en un tiro de esquina.

El 2-0 lo colocó el volante Niko Tsakiris en el marcador al minuto 79, cuando cobró a la perfección un tiro libre: el balón superó la barrera y se coló a la portería.

Cuando Italia se lanzó desesperadamente al ataque en busca de un milagro, nuevamente Cremaschi fue contundente: Marcó el 3-0 a favor de Estados Unidos en un vertiginoso contragolpe.

Estados Unidos vs Italia: Benjamin Cremaschi es líder de goleo

Con sus dos tantos, Cremaschi es líder la tabla de goleadores del Mundial Sub-20 con cinco tantos. De hecho, luego de tres partidos en fase de grupos y uno en octavios de final, Estados Unidos es la selección más contundente del certamen: Lleva 14 goles en su cuenta.

Esta es la quinta vez consecutiva que Estados Unidos clasifica a los cuartos de final de este torneo, luego de avanzar en las ediciones de 2015, 2017, 2019 y 2023. Y ahora está a la espera de su siguiente rival, que todo indica que será Marruecos, señalado como favorito en el duelo ante Corea del Sur.

