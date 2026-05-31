Persecución y Enfrentamiento entre Policías y Delincuentes Deja Cuatro Detenidos en Puebla

La tarde de este 30 de mayo se registró una fuerte movilización policial en la colonia 2 de Marzo en la junta auxiliar La Resurreción de la capital de Puebla, presuntos delincuentes atacaron a los policías ante este operativo.

De acuerdo a información preliminar, al menos cuatro sujetos comenzaron a correr luego de ver a Policías Municipales en la zona, esto generó alarma a los oficiales por lo que se desencadenó una persecución.

Foto: N+

Al verse acorralados los presuntos delincuentes comenzaron un enfrentamiento a balazos mientras intentaban escapar corriendo.

Reportan disparos en La Resurreción, policías detuvieron a cuatro personas

Ante esto se desplegó un operativo en coordinación de los tres órdenes de gobierno logrando la detención de cuatro personas, cuya identidad permanece como reservada.

Se sabe que en la zona realizaron un despliegue territorial para cerciorarse que ya no había riesgo para la población y más implicados que detener.

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Tras los hechos ocurridos en inmediaciones de la Junta Auxiliar La Resurrección, elementos de #LaPolicíaDeLaCiudad, en coordinación interinstitucional, mantienen un despliegue territorial y atienden el reporte en la zona. pic.twitter.com/h36IwF7Nzp — SSC Puebla (@SSC_Pue) May 31, 2026

Vecinos de la zona vivieron momentos de tensión al escuchar las detenaciones de arma de fuego, por lo que optaron por permanecer dentro de sus domicilios.

Al respecto la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) mencionó que ya se encuentran atendiendo el reporte por lo que se pide a la sociedad guardar la calma y evitar la zona de la colonia 2 de Marzo mientras llevaban acabo este operativo.

Delincuente ataca a disparos a un hombre tras un intento de asalto en Puebla

Un vecino resultó herido tras el intento de asalto en el fraccionamiento Momoxpan Segunda Sección, del municipio de San Pedro Cholula, durante la madrugada del viernes.

El ataque ocurrió cerca de las 5:00 de la mañana, cámaras de vigilancia captaron el momento en que el residente llega corriendo para cruzar por debajo de la pluma de control.

Luego de ser perseguido por el presunto delincuente, quien al no alcanzarlo, detonó su arma de fuego en tres ocasiones. Una de las balas alcanzó la pierna de la víctima.

Afortunadamente la persona afectada logró ponerse a salvo y posteriormente acudió a un servicio médico, sin embargo, familiares informaron que el estado de salud es grave, debido a complicaciones relacionadas con diabetes.

Habitantes de San Pedro Cholula exigen mayor seguridad para evitar que situaciones similares se repitan.

Con información de N+

MCS