Persecución y Enfrentamiento entre Policías y Delincuentes Deja Cuatro Detenidos en Puebla

Vecinos reportaron varios disparos en la colonia 2 de Marzo en la junta auxliar de La Resurrección de Puebla.

Cuatro detenidos en La Resurrección tras enfrentamiento.Foto: N+

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Tensión en Puebla: persecución y balacera en La Resurrección deja cuatro detenidos. Vecinos reportan disparos y se refugian en sus casas. Conoce más sobre este operativo en desarrollo.

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