Conductora de Taxi de Aplicación Es Privada de su Libertad tras Aceptar un Viaje en Puebla

Luego de ser reportada como desaparecida, Isis Anyeli "N" fue localizada con vida tras sufrir el robo de su automóvil cuando realizaba un servicio.

Isis Anyeli "N" localizada con vida tras robo de taxi.Foto: Chamucos México

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Desaparece conductora de taxi de aplicación en Puebla tras aceptar un viaje. Isis Anyeli fue liberada en Oaxaca y regresó a casa. La FGE busca esclarecer los hechos.

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