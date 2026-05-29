Conductora de Taxi de Aplicación Es Privada de su Libertad tras Aceptar un Viaje en Puebla

Isis Anyeli "N" fue privada de su libertad luego de aceptar un viaje como parte de su trabajo como conductora de taxi de aplicación en la ciudad de Puebla, su familia la reportó como desaparecida y horas después todo salió a la luz.

La mujer de 41 años de edad había sido vista por última vez la noche del miércoles 27 de mayo, luego de ir a trabajar perdió comunicación con sus familiares por lo que de inmediato dieron aviso a la Fiscalía General del Estado (FGE) y solicitaron ayuda para localizarla a través de redes sociales.

Se sabía que Isis Anyeli "N" había abordado su vehículo color blanco con placas UCN885B para realizar un viaje que habían solicitado dede la colonia Xilotzingo en la ciudad de Puebla, pero en cuestión de minutos ya no hubo rastro de ella y dejó de contestar los mensajes.

Isis Anyeli desapareció tras aceptar un servicio de taxi mediante una aplicación

De acuerdo a las investigaciones recabadas y a la entrevista realizada por las autoridades ministeriales, la conductora del taxi de plataforma aceptó el servicio solicitado mediante la aplicación y recogió a tres personas en la colonia antes mencionada.

Isis Anyeli "N" señaló que durante su trayecto fue despojada de su automóvil K3 y retenida contra su voluntad por varias horas. Además, mencionó que fue trasladada por diversos puntos de la entidad.

Isis Anyeli fue liberada en Oaxaca y regresó con vida a casa

Luego de varias horas, finalmente fue liberada en el municipio de Huajuapan de León perteneciente al estado de Oaxaca, en donde logró abordar un transporte público para poder regresar a casa en la colonia Galaxia La Calera de la ciudad de Puebla.

Por su parte la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares llevo las acciones correspondientes para dar con su paradero, pero la mujer logró regresar con sus familiares por sus propios medios.

La Fiscalía General del Estado (FGE) abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos, identificar a las personas involucradas y proceder conforme lo dicta ley.

Con información de N+

MCS