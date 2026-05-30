Detienen a Sujeto y Aseguran Camioneta en Junta Auxiliar de San Pedro Cholula, Puebla

La tarde de este viernes 29 de mayo de 2026 fue detenido un sujeto y asegurada la camioneta que conducía por elementos de seguridad en el municipio poblano de San Pedro Cholula.

De acuerdo con los primeros reportes, el arresto se derivó de una persecución ocurrida en Santiago Momoxpan, junta auxiliar de la demarcación antes mencionada, misma que finalizó junto a las vías del tren.

Detienen a sujeto en Santiago Momoxpan, junta auxiliar de San Pedro Cholula, Puebla

Fue aproximadamente a las 19:00 horas de este viernes 29 de mayo que fue detenido un sujeto en Santiago Momoxpan, junta auxiliar del municipio de San Pedro Cholula.

De acuerdo con testigos, el arresto ocurrió después de una persecución que finalizó a un costado de las vías ferroviarias, derivando también en el aseguramiento de la camioneta utilizada por el hombre.

Hasta el momento las autoridades no han dado a conocer lo ocurrido, o los delitos por los que el detenido fue acusado, esperando brinden dicha información durante las próximas horas.

Detienen a tres presuntos narcomenudistas en Coxcatlán, Puebla

Agentes investigadores de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) en coordinación con elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Policía Estatal, llevaron a cabo un importante operativo con orden judicial en un inmueble ubicado sobre la calle 16 de Septiembre esquina con Camino Real en el municipio de Coxcatlán.

La vivienda estaba identificada como presunto punto de venta y distribución de narcóticos por lo que se dio cumplimiento al cateo interinstitucional. En el lugar fueron aseguradas 123 bolsas tipo ziploc con sustancia granulada con características similares al cristal, una báscula gramera y 300 pesos en efectivo.

Además, lograron la detención de Salvador, Itzuli y Rafael "N" quienes presuntamente estarían relacionados con estos delitos contra la salud. Se sabe que el inmueble ubicado Coxcatlán quedó asegurado y las personas detenidas fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

Con información de N+

GMAZ