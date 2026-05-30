Detienen a Sujeto y Aseguran Camioneta en Junta Auxiliar de San Pedro Cholula, Puebla

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre fue arrestado tras una persecución en la junta auxiliar de Santiago Momoxpan.

Sujeto Detenido Camioneta Asegurada Santiago Momoxpan San Pedro Cholula PueblaFoto: PB Comunicación

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Detienen a un sujeto y aseguran camioneta en San Pedro Cholula tras persecución. Las autoridades aún no han dado detalles sobre los cargos. Sigue la noticia.

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