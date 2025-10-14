Cristiano Ronaldo Impone Récord en Eliminatorias Mundialistas. Estos Son los Detalles

Con su doblete ante Hungría, el delantero portigués Cristiano Ronaldo se convirtió en el máximo anotador de goles en la historia de las eliminatorias mundialistas. A continuación los detalles de su nuevo récord.

Este martes 14 de octubre se llevó a cabo el partido Portugal vs Hungría y los ojos estaban puestos en Cristiano Ronaldo, ya que podría superar una marca histórica en caso de que anotara en el Estadio José Alvalade, ubicado en Lisboa.

Aunque, empezó perdiendo desde el minuto 8 ante los húngaros, la selección portuguesa se repuso y empató 1-1 a los 22 minutos gracias a un tanto de Cristiano Ronaldo.

El mismo CR7 anotó el 2-1 en el 45+3, por lo que el astro luso agrandó su cuota goleadora con la playera de su país.

Parecía que los portugueses tenían la victoria y los tres puntos en la bolsa, pero Hungría reaccionó en los minutos finales y empató 2-2 el encuentro, con lo que echó un balde de agua fría al gran momento de Cristiano.

Cristiano Ronaldo rompe récord de goles en eliminatorias mundialistas

Y es que con su doblete de hoy ante Hungría, Cristiano Ronaldo impuso récord de goles en eliminatorias mundialistas: Llegó a 41 y superó la marca de 39 que ostentaba el exfutbolista guatemalteco Carlos 'Pescadito' Ruiz, quien sumó 39 goles en las eliminatorias mundialistas de la Concacaf.

Con 40 años de edad CR7 parece incansable y sigue imponiendo récords. Hasta hoy, su total de anotaciones es de 948, por lo que está bastante cerca a la marca de los mil tantos. Algo que tiene en mente conseguir, para retirarse del futbol con la mejor de las sensaciones.

Por último hay que señalar que Portugal necesitaba ganarle a Hungría para asegurar su boleto al Mundial 2026, pero el empate postergó el festejo. Así que CR7 y la selección lusa tendrán que esperar hasta la fecha FIFA de noviembre para sellar el pasaporte mundialista.

