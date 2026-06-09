¿Qué Partidos del Mundial 2026 Son en Monterrey? Lista con Horarios y Días de Cada Juego

Monterrey albergará cuatro partidos del Mundial 2026 como una de las tres sedes en México. Estos son los días y horarios de cada uno de los juegos en el Gigante de Acero

Paseo Santa Lucía y Cerro de la SillaFoto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

¡Monterrey se prepara para el Mundial 2026! Descubre qué partidos se jugarán en el Gigante de Acero, incluyendo el histórico juego número 1000 entre Túnez y Japón. Conoce las fechas y horarios.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
¿Qué Partidos del Mundial 2026 Son en Monterrey? Lista con Horarios y Días de Cada Juego