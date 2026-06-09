¿Qué Partidos del Mundial 2026 Son en Monterrey? Lista con Horarios y Días de Cada Juego

Monterrey es una de las tres sedes en México para el Mundial 2026 que inicia el próximo 11 de junio con el enfrentamiento entre México y Sudáfrica en la Ciudad de México (CDMX). Te decimos cuáles son los partidos que se jugarán en la Sultana del Norte.

El Estadio de Monterrey, ubicado en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, albergará cuatro partidos del Mundial 2026, tres de ellos de la fase de grupos y el cuarto de octavos de final. El primero de los juegos será hasta el domingo 14 de junio; a continuación te compartimos las fechas exactas y las selecciones que se enfrentarán.

Fecha y horarios de los partidos del Mundial 2026 en Monterrey

Estos son los cuatro juegos del Mundial 2026 que se jugarán en Monterrey, entre ellos el parido número 1000 de la historia de los mundiales, en el que se enfrentará la Selección de Túnez contra la Selección de Japón:

14 de junio: Suecia vs Túnez a las 20:00 horas.

20 de junio: Túnez vs Japón a las 22:00 horas.

24 de junio: Sudáfrica vs República de Corea a las 19:00 horas.

29 de junio: Primer lugar del Grupo F vs segundo lugar del grupo C (dieciseisavos de final) a las 19:00 horas.

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El ganador del grupo F quedará entre las selecciones de Japón, Países Bajos, Túnez y Suecia; mientras que en el grupo C competirán Brasil, Escocia, Haití y Marruecos. Cabe destacar que, Monterrey es la única sede que no verá jugar a la Selección Mexicana en el campeonato.

SHH