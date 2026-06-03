Selección de Japón Llega a Monterrey para Mundial 2026: ¿Dónde Entrenará?

La selección de Japón aterrizó en la ciudad de Monterrey, a tan sólo unos días de comenzar su participación en la Copa del Mundo

Jugadores de la selección de Japón antes de un partido amistosoX: @samuel_garcias
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+