Selección de Japón Llega a Monterrey para Mundial 2026: ¿Dónde Entrenará?

La selección de futbol de Japón es una de las 48 clasificadas para la Copa del Mundo 2026. El gigante asiático forma parte del Grupo F, el cual comparte con Países Bajos, Túnez y Suecia. La escuadra nipona comenzará su participación en la justa mundialista el próximo 14 de junio, pero este martes 2 de junio aterrizaron en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, como parte de una concentración previa al torneo.

De acuerdo con un comunicado oficial de la Asociación Japones de Futbol (JFA, por sus siglas en inglés), "la selección japonesa de futbol, los Samuráis Azules, realizará una concentración previa al torneo en Monterrey, México, a partir del martes 2 de junio".

Esta concentración finalizará el domingo 7 de junio, día en el que viajarán a Estados Unidos para instalarse en su campamento de cara al arranque del certamen.

Esto quiere decir que la selección de Japón no tendrá su base de entrenamiento en México durante el Mundial, sino que permanecerán en el país por unos días antes de trasladarse a la ciudad que los recibirá durante su participación en el torneo que organiza la FIFA.

Su llegada la compartió en sus redes sociales, el gobernador del estado, Samuel García, con el mensaje de bienvenida:

"¡Yōkoso al nuevo Nuevo León, Japan Football Association!"

¿En dónde entrenará la selección de Japón durante el Mundial?

La selección de Japón jugará dos de sus tres partidos de la Fase de Grupos en territorio estadounidense, específicamente en la ciudad de Dallas, mientras que también disputará uno en la ciudad de Monterrey. Sin embargo, el combinado asiático no será una de las selecciones que tenga su campamento base en México, ya que la FIFA dio a conocer que el equipo japonés se concentrará en Nashville.

Este es el calendario de Japón para la Fase de Grupos del Mundial: