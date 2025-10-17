Aaron Ramsey Aumenta a Más de 367 Mil Pesos Recompensa por Perrita ‘'Halo'; Hará Búsqueda Masiva
De acuerdo con Ramsey, Halo necesita de medicación y por ello ha organizado una búsqueda masiva en Guanajuato este fin de semana, donde se le vio por última vez
El futbolista Aaron Ramsey, jugador de Pumas, sigue sin conocer el paradero de su perrita Halo y ante la preocupación por los días que transcurren, el futbolista de los Pumas decidió aumentar la recompensa de 10 mil a 20 mil dólares (pasó de casi 184 mil pesos de recompensa a 367 mil pesos aproximadamente).
Este anuncio lo hizo el futbolista británico en su cuenta de Instagram y ya generó revuelo entre los internautas, a una semana de la desaparición de su beagle.
De acuerdo con Ramsey, Halo necesita de medicación y por ello ha organizado una búsqueda masiva en Guanajuato para este fin de semana. Y es que fue en San Miguel de Allende donde se vio por última vez a la mascota.
Con información de N+
