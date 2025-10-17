Aaron Ramsey Aumenta a Más de 367 Mil Pesos Recompensa por Perrita ‘'Halo'; Hará Búsqueda Masiva

El futbolista Aaron Ramsey, jugador de Pumas, sigue sin conocer el paradero de su perrita Halo y ante la preocupación por los días que transcurren, el futbolista de los Pumas decidió aumentar la recompensa de 10 mil a 20 mil dólares (pasó de casi 184 mil pesos de recompensa a 367 mil pesos aproximadamente).

Este anuncio lo hizo el futbolista británico en su cuenta de Instagram y ya generó revuelo entre los internautas, a una semana de la desaparición de su beagle.

De acuerdo con Ramsey, Halo necesita de medicación y por ello ha organizado una búsqueda masiva en Guanajuato para este fin de semana. Y es que fue en San Miguel de Allende donde se vio por última vez a la mascota.

Con información de N+

