Julián Quiñones Anota Hat-Trick en Arabia; Supera a Cristiano Ronaldo en la Tabla de Goleo

Actualmente no hay muchos futbolistas mexicanos en el extranjero, pero Julián Quiñones sigue levantando la mano para hacerse con un lugar en la convocatoria final de Javier Aguirre de cara al Mundial de 2026. El delantero nacionalizado mexicano, que milita en el Al-Qadisiya, se ha convertido en una de las grandes estrellas de su equipo, pues es uno de los mejores goleadores de la Saudi Pro League, incluso superando en lo que va de temporada a Cristiano Ronaldo.

Hoy, domingo 19 de octubre, Julián Quiñones anotó su primer hat-trick con la camiseta del Al-Qadisiya. El seleccionado mexicano fue la gran figura del encuentro y lideró a su club para obtener su cuarto triunfo de la temporada en cinco partidos disputados. Gracias a esta victoria, Quiñones y sus compañeros se afianzan en el segundo lugar de la tabla, únicamente por detrás del Al-Nassr, el equipo de CR7.

¿Cuántos goles lleva Julián Quiñones en Arabia Saudita?

Julián Quiñones ha encontrado su lugar como estrella en el futbol de Arabia Saudita, liga a la que llegó en julio de 2024 cuando Al-Qadisiya pagó casi 14 millones de euros al Club América. Desde su llegada al balompié saudí, el atacante mexicano lleva 32 goles y 8 asistencias en 40 partidos.

En lo que va de la presente temporada, Quiñones ya tiene 6 goles en la Saudi Pro League, uno más que el legendario atacante portugués, Cristiano Ronaldo. El actual líder de goleo de la liga árabe es Joao Félix, quien registra 8 tantos en apenas 5 compromisos disputados.

Luego de cinco fechas jugadas, Al-Nassr marcha como líder de la liga con 15 puntos. Por su parte, Al-Qadisiya tiene 12 unidades y es segundo lugar de la competición.

DB