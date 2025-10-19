Histórico Triunfo del Manchester United en Anfield; Liverpool En Crisis

Este domingo 19 de octubre, se jugó la octava jornada de la Premier League. El partido de Liverpool vs Manchester United se presentaba como el plato fuerte, pues se trata de dos de los equipos más grandes e históricos del futbol inglés, quienes han vivido realidades diametralmente opuestas en los últimos años. Los de Anfield se han consolidado como uno de los mejores equipos de toda Europa, mientras que los Red Devils no han logrado recuperar ese estatus de equipo de élite, desde que Sir Alex ferguson dejó el banquillo en el 2013.

En ese sentido, Liverpool llegaba como favorito para este partido ante Manchester United, pues además los pupilos de Arne Slot son los vigentes campeones de la Premier Legaue. Sin embargo, los Reds han tenido semanas complicadas en cuanto a resultados y el equipo dirigido por Rúben Amorim, se aprovechó de la pequeña crisis para sorprenderlos en su propia casa, obteniendo un resultado histórico y rompiendo una de las peores rachas que arrastraba el conjunto de Manchester.

¿Quién ganó el partido de Liverpool vs Manchester United?

Manchester United se impuso 1-2 ante el Liverpool en Anfield, en el partido correspondiente a la octava fecha de la Premier League. Los Red Devils se adelantaron al minuto 2' con el tanto convertido por Bryan Mbeumo, el cual los puso en ventaja muy temprano en el encuentro. Para la segunda mitad, los locales igualaron el marcador gracias a la anotación de Cody Gakpo al 78', pero apenas seis minutos después apareció Harry Maguire para marcar el gol del triunfo.

Con este resultado, Manchester United escala hasta la novena posición de la tabla en Inglaterra, con 13 puntos. Por su parte, Liverpool se aleja de la cima al quedar con 15 unidades en el cuarto lugar.

La victoria del United en Anfield rompe una racha negativa para los dirigidos por Amorim. Y es que la última vez que Liverpool había perdido en casa ante los Red Devils había sido en el 2016, es decir hace nueve años.

Liverpool está en crisis

Liverpool, el vigente monarca del futbol inglés, comenzó la temporada 2025-26 de excelente manera. Los pupilos de Arne Slot ganaron sus primeros cinco partidos de la Premier League y marchaban con paso perfecto. Sin embargo, sus últimos tres compromisos de la liga inglesa han terminado con derrota. A eso se suma que también fueron derrotados en la UEFA Champions League ante el Galatasaray, haciendo que su mala racha sea de cuatro derrotas consecutivas.

El próximo partido de los Reds será precisamente en la Champions League ante el Eintracht Frankfurt en territorio alemán. Posteriormente visitarán la cancha del Brentford en la Premier League, para después recibir en Anfield al Crystal Palace, equipo que ya los ha derrotado en dos ocasiones en la presente temporada.

