Resultados de Champions League: El Galatasaray Dio la Sorpresa y Venció al Liverpool

La Champions League 2025 continuó este martes 30 de septiembre con varios partidos de la Jornada 2. La sorpresa de hoy fue la derrota del Liverpool en casa del Galatasaray turco, además de que el Chelsea superó al Benfica.

Los Reds cayeron 1-0 en casa del Galatasaray y sumaron su segunda derrota consecutiva, después de caer el sábado anterior ante el Crystal Palace en la Premier League.

En Turquía, el Galatasaray tuvo en un puño al Liverpool desde el arranque del partido. Tanto así que se puso al frente muy temprano, gracias a una pena máxima señalada por el árbitro.

Al minuto 16 fue el delantero africano Víctor Osimhen el que hizo efectivo el penal, para el 1-0 a favor del conjunto local, lo que generó una explosión de alegría en el RAMS Park, ubicado en Estambul.

Herido en el orgullo, el Liverpool fue en busca del empate pero no lo consiguió al menos en los primeros 45 minutos, así que se tuvo que ir al vestidor con frustración y mucho que replantear.

Galatasaray vs Liverpool: Resultado final del parido de Champions League

En la segunda mitad, el Galatasaray apeló al orden defensivo y a la táctica del contragolpe para tratar de agrandar su ventaja. Mientras que el Liverpool atacaba por todos los flancos en busca de la igualada.

Aunque aguantó a pie firme, el conjunto local empezó a perder el control de la pelota a partir del minuto 70. Hasta entonces las estadísticas lucían parejas, pero entonces el dominio del Liverpool empezó a marcar diferencia.

En el minuto 80 ya tenía el 65 por ciento de posesión de pelota, con 13 remates por 8 del Galatasaray. Sin embargo, la anotación se le seguía negando.

El último tramo del partido fue de asedio total del equipo inglés, pero los locales se defendieron con todo y aguantaron bien en su área. Luego de 90 minutos más 8 de tiempo agregado, el marcador ya no se movió. El Galatasaray aguantó el 1-0 y se llevó las tres unidades en juego.

