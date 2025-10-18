Sinner Domina a Alcaraz y se Lleva el Histórico Premio del Six Kings Slam

Jannik Sinner mostró un nivel imparable en la final del Six Kings Slam 2025 y se impuso con claridad ante Carlos Alcaraz, número uno del mundo, con parciales de 6-2 y 6-4. El tenista italiano, que ocupaba la segunda posición del ranking mundial, repitió la victoria que consiguió sobre el español en la edición anterior, pero esta vez alcanzó un récord histórico en cuanto a premios económicos.

El partido fue un despliegue de precisión y agresividad por parte de Sinner, quien quebró el servicio de Alcaraz en tres de las nueve oportunidades que tuvo, mientras mantenía su saque invicto frente a un rival que no logró encontrar ritmo. Desde el primer punto, el italiano controló el ritmo del juego, llenando la cancha de golpes ganadores y limitando las opciones del murciano.

Este triunfo representa una especie de revancha para Sinner, que venía de varias derrotas recientes ante Alcaraz en torneos importantes como el US Open y Cincinnati. Con esta victoria, el italiano demuestra que sigue siendo un contendiente de primer nivel y un rival que puede alterar la supremacía del español en el circuito.

Más allá del resultado, el torneo dejó un hito económico sin precedentes: los seis millones de dólares que recibió Sinner como campeón son la bolsa más alta de la historia del tenis para un torneo de exhibición, consolidando la importancia del evento y la magnitud del logro del jugador de San Candido.

¿Qué sucedió en el segundo set entre Alcaraz vs Sinner?

El segundo set mostró a un Alcaraz decidido a reaccionar, alargando los intercambios y poniendo a prueba a Sinner, quien sin embargo mantuvo la calma y la eficacia para cerrar el partido a su favor. Con esta victoria, Sinner refuerza su posición como uno de los grandes protagonistas de la temporada y se prepara para los próximos desafíos, incluyendo el Masters 1000 de París-Bercy y las ATP Finals 2025.

El duelo entre Sinner y Alcaraz continúa siendo una de las rivalidades más atractivas del tenis actual, y la exhibición en Arabia Saudita dejó claro que el italiano puede competir de igual a igual con el número uno del mundo, incluso en partidos de alta presión y con récords históricos en juego.

