Isaac del Toro Brilla en La Nucía al Ganar la Prueba de Eliminación y Medirse a Coche de Rally

El ciclista mexicano Isaac del Toro, del equipo UAE Team Emirates, fue la gran figura del segundo Critérium Internacional de La Nucía, celebrado este sábado, al imponerse en la prueba de eliminación y protagonizar un espectacular duelo contra el seis veces campeón de España de rallys, Miguel Fuster, quien compitió con su Ford Fiesta.

Del Toro, actual subcampeón del Giro de Italia, demostró su gran estado de forma al ir superando rivales en la prueba de eliminación hasta quedarse cara a cara con el local Héctor Álvarez (Lidl Trek), medallista de bronce en el último Europeo sub-21. En una última vuelta vibrante, el mexicano logró imponerse con autoridad.

Bicicleta vs coche de rally

El momento más espectacular del evento llegó con el esperado enfrentamiento entre la bicicleta y el coche de rally. Aunque Del Toro exigió al máximo su rendimiento, no pudo vencer al potente vehículo conducido por Fuster, en un reto que también enfrentó a otras leyendas del ciclismo español como Samu Sánchez y Pedro "Perico" Delgado, quienes tampoco lograron batir al coche.

En otra de las pruebas destacadas, el duelo por equipos Élite-Leyendas, la pareja compuesta por Héctor Álvarez y Samuel Sánchez venció en tres vueltas a la dupla formada por Isaac del Toro y Pedro Delgado. Por su parte, el neerlandés Dylan van Baarle (Visma-Lease a Bike) fue el mejor en la carrera de Puntuación, imponiéndose al resto del pelotón.

A pesar de no poder competir por lesión, la francesa Pauline Ferrand-Prévot, actual campeona del Tour de Francia femenino, estuvo presente durante toda la jornada, apoyando a los ciclistas y compartiendo con los aficionados.

