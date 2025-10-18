Colombia se Queda Con el Tercer Lugar del Mundial Sub-20 Tras Vencer a Francia

Colombia cerró su participación en el Mundial Sub-20 de Chile 2025 con un triunfo por 1-0 sobre Francia, asegurando el tercer lugar del torneo. El gol llegó casi al inicio del partido, cuando Óscar Perea, aprovechó una recuperación de balón de Juan Arizala y definió con potencia apenas a los dos minutos.

El conjunto dirigido por César Torres mostró un juego intenso desde el pitazo inicial, manteniendo la presión sobre la defensa francesa y generando las mejores oportunidades del encuentro. Royner Benítez y el propio Perea tuvieron ocasiones claras para ampliar la ventaja, pero el arquero francés Justin Bengui respondió con seguridad.

Francia, que llegó a Chile sin varias de sus figuras habituales del París Saint-Germain y con la ausencia de Saimon Bouabré tras los cuartos de final, apenas logró generar peligro. Su aproximación más clara llegó en la última jugada, cuando un disparo se estrelló en el travesaño, dejando sin opciones de empate a los galos.

Con este resultado, Colombia igualó su mejor desempeño en un Mundial Sub-20, tras el tercer lugar logrado en 2003 en Emiratos Árabes Unidos bajo la dirección de Reinaldo Rueda. La selección cafetera demostró su potencial y dejó evidencia de un recambio joven y prometedor para el futuro del fútbol colombiano.

El tercer puesto consolida a Colombia como una de las selecciones con mayor proyección en la categoría, mostrando un equipo ordenado, con capacidad ofensiva y jóvenes jugadores que podrían marcar la próxima gran generación del futbol colombiano.

