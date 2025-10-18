Selección Mexicana Femenil Sub-17 Inicia Con Derrota en Mundial de Marruecos

El Mundial Femenino Sub-17 comenzó este viernes 17 de octubre en Marruecos, marcando un hecho histórico para el país africano que recibe por primera vez una Copa del Mundo de esta categoría. La inauguración se llevó a cabo en el Complejo Deportivo Anexo del Estadio Olímpico Príncipe Moulay Abdellah de Rabat con el partido entre Marruecos y Brasil, que abrió oficialmente el torneo.

Por su parte, México debutó este sábado en el Grupo B enfrentando a Corea del Norte, actual campeona y tres veces ganadora del torneo. El equipo dirigido por Miguel Ángel Gamero no pudo imponerse ante el rival asiático y cayó 2-0 con goles de Won Sim Kim y Jong Hyang Yu, dejando al Tricolor sin unidades en el arranque.

Noticia relacionada: Max Verstappen Gana la Sprint en Austin Tras el Caos Entre los McLaren

Video: "La Liga MX Femenil Está a Tiempo de Organizar una Asociación": Alex de la Rosa

El juego fue intenso y con oportunidades de ambos lados, pero las mexicanas no lograron concretar sus opciones de gol. Durante el segundo tiempo, el conjunto nacional pidió un penal por una posible mano en el área, que fue desestimado por la árbitra italiana Silvia Gasperotti, lo que aumentó la frustración de las jugadoras.

México comparte grupo con Países Bajos y Camerún, y aún tiene en puerta dos encuentros decisivos: el martes 21 de octubre ante las neerlandesas y el 24 frente a Camerún. Ambos partidos serán cruciales para intentar avanzar a las rondas eliminatorias y mantener vivas las aspiraciones del equipo en el torneo.

Esta edición del Mundial Sub-17 en Marruecos no solo es especial por su sede inédita, sino también por el nivel de competencia y la oportunidad de seguir fortaleciendo el futbol femenil. México, con historia en la categoría y el recuerdo de la final de 2018 en Uruguay, buscará retomar el camino hacia el éxito y escribir un nuevo capítulo en su historia mundialista.

¿Dónde ver los juegos de la selección mexicana sub-17 femenil?

Todos los partidos de la Selección Mexicana Femenil Sub-17 se podrán seguir en vivo a través de VIX, permitiendo a los aficionados disfrutar de cada jugada y seguir de cerca el desempeño del equipo dirigido por Miguel Ángel Gamero durante todo el Mundial.

Historias destacadas: