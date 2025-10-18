Corinthians se Corona Campeón de la Libertadores Femenina Tras Vencer a Deportivo Cali

Corinthians se adjudicó este sábado la Copa Libertadores femenina 2025 después de superar al Deportivo Cali en la tanda de penales por 5-3, tras un empate 0-0 en los 90 minutos reglamentarios de la final disputada en el estadio Florencio Sola, en Banfield, Argentina.

El equipo paulista, ya histórico en el torneo, sumó su sexto título continental, consolidándose como el primer tricampeón de la competencia y ampliando su legado después de las victorias conseguidas en 2017, 2019, 2021, 2023 y 2024. En la definición desde los 11 pasos, las brasileñas no fallaron ninguno de sus disparos, mientras que Kelly Ibargüen estrelló su tiro en el travesaño para el conjunto colombiano.

El duelo inició con Corinthians tomando la iniciativa, controlando la posesión del balón y generando las primeras oportunidades, aunque chocó con una defensa caleña muy ordenada. Duda y Erika probaron a la portera Luisa Agudelo, que respondió con seguridad, mientras Cali intentaba sorprender con disparos de Paola García y Cobos desde fuera del área.

🏆💫 Mais uma vez, protagonistas! 🖤🤍 O @SCCPFutFeminino é o primeiro time a conquistar a CONMEBOL #LibertadoresFEM por três anos consecutivos. #AGlóriaÉDelas pic.twitter.com/PDnpu5cj1y — CONMEBOL Libertadores Femenina (@LibertadoresFEM) October 18, 2025

Durante la segunda mitad, ambos equipos mostraron signos de desgaste físico, con acciones de ida y vuelta que no lograron romper la igualdad. El ingreso de Lorena Cobos aportó movilidad al ataque colombiano, mientras que Jaqueline y Tamires crearon peligro para el lado brasileño, pero ninguna logró vencer a las porteras rivales.

En la tanda de penales, Corinthians mantuvo la calma y convirtió todos sus disparos con precisión, destacando el gol definitivo de Jhonson. Por su parte, Deportivo Cali vio cómo Kelly Ibargüen fallaba su tiro, lo que decretó la victoria para las brasileñas. Con este título, Corinthians refuerza su dominio en la competición y aporta una nueva página a su historia de éxito en el futbol femenino sudamericano.

