Guillermo Ochoa Sufre Una Nueva Goleada en Chipre

El arranque de la temporada 2025-26 no ha sido nada buena para el legendario guardameta mexicano Guillermo Ochoa. Tras haber finalizado su contrato con el AVS de Portugal, al que ayudó a permanecer en la Primera División de ese país, el cancerbero de 40 años de edad quedó sin equipo. En los últimos días del mercado de verano, se reportó que 'Memo' tenía todo arreglado para llegar a la Segunda División de España con el Burgos FC, pero al final el fichaje se cayó, dejando al canterano americanista sin club al comienzo de la campaña.

Finalmente, Ochoa llegó a un acuerdo con el AEL Limassol de Chipre, equipo con el que ya ha jugado cuatro partidos como titular. Sin embargo, el mexicano ha tenido un comienzo bastante complicado con su nuevo club y este domingo 19 de octubre, sumó una nueva derrota por goleada.

Noticia relacionada: ¡Por Fin! 'Memo' Ochoa Consigue su Primer Triunfo en Chipre

¿Cómo le fue a Memo Ochoa hoy en la liga de Chipre?

Guillermo Ochoa fue titular y disputó los noventa minutos en la derrota de su equipo, AEL Limassol, ante sus rivales de ciudad, Aris Limassol. El partido finalizó 4-0, registrando así una nueva goleada en contra del histórico portero mexicano. Con este resultado, 'Memo' ya acumula un total de 12 goles concedidos en apenas 4 encuentros jugados en Chipre, promediando 4 goles recibidos por partido.

Su debut en la Primera División chipriota se dio el pasado 22 de septiembre, cuando su equipo fue derrotado 5-0 ante el Omonia. Pese a esto, Ochoa ya conoce la victoria con sus nuevos compañeros, pues el 4 de octubre vencieron 4-1 al Anorthosis.

Video: Faitelson Elogia a Medias a Malagón y lo Compara con Guillermo Ochoa | Tercer Grado Deportivo

Memo Ochoa no ha sido convocado con la Selección Mexicana

Desde la pasada Copa Oro 2025, Guillermo Ochoa no ha sido llamado a la Selección Mexicana. El guardameta de 40 años de edad, que busca hacer historia y asistir a su sexta Copa del Mundo el próximo año, se ha perdido los llamados de Javier Aguirre, quien ha optado por darle la oportunidad a porteros como Carlos Acevedo y Carlos Moreno, además de los ya recurrentes Luis Ángel Malagón y Raúl Rangel.

La última vez que 'Memo' Ochoa jugó un partido con el conjunto Tricolor fue el 16 de noviembre de 2024, cuando México fue derrotado 2-0 ante Honduras en los Cuartos de Final de la CONCACAF Nations League. Esto quiere decir que el cinco veces mundialista está a punto de cumplir un año sin tener minutos con la escuadra nacional.

Noticias recomendadas:

DB