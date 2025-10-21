“Tiene que Haber Justicia”, Dice Sheinbaum por Asesinato de Bernardo Bravo, en Apatzingán

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo habló hoy 21 de octubre de 2025 por la muerte de Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la asociación de citricultores del Valle de Apatzingán, y dijo que "tiene que haber justicia".

El pasado lunes se informó del asesinato de Bernardo Bravo luego de que la Fiscalía General del Estado de Michoacán dio a conocer que "fue localizado sin vida, a bordo de su vehículo, en el camino que conduce a la comunidad Los Tepetates".

Bernardo Bravo había denunciado que los productores de limón en Michoacán sufrían de extorsiones y cobro de piso por parte del crimen organizado.

Este martes, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó de la detención de Rigoberto ‘N’, conocido como Plátano, presunto responsable del cobro de cuotas de extorsión a productores limoneros de Apatzingán, Michoacán.

