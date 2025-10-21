Nuevo Modelo Universal de Atención por Cáncer de Mama: En Esto Consiste para Reducir Tiempo

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de hoy, 21 de octubre de 2025, hicieron énfasis en acciones para la atención, detección y medicamento para el cáncer de mamá.

Video: La Desigualdad en México Marca el Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Mama

En ese sentido, el Gobierno Federal presentó un nuevo modelo para la atención del cáncer de mama, el cual consiste en:

El nuevo es una estrategia nacional para garantizar la detección temprana, tratamiento oportuno y la atención continua, sin importar si las mujeres son derechohabientes del IMSS o ISSSTE.

Incremento de mastógrafos y ultrasonidos en hospitales, así como en centros de diagnóstico.

Contará con atención integral desde la prevención hasta el tratamiento.

Habrá campañas de educación y prevención para promover la autoexploración mamaria desde los 20 años.

Detección oportuna por medio de estudios de mastografía a partir de los 40 años.

El tiempo de respuesta será más corto, de máximo 30 días entre la sospecha y el diagnóstico; 21 días entre el diagnóstico y el inicio del tratamiento.

En breve más información.

Historias recomendadas:

FBPT