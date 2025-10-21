¿Cuáles son las Escuelas de la UNAM que Siguen en Paro Hoy?

Estudiantes organizados de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) tomaron las instalaciones de sus planteles para exigir seguridad, atención a la salud mental y la revisión de los pliegos petitorios. En N+ te compartimos cuáles son las escuelas que siguen en paro.

En el mes de septiembre, dos situaciones causaron preocupaciones entre la comunidad UNAM. En el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur (CCH Sur) un estudiante atacó a otro con un arma blanca, mientras que el mismo día un alumno de la Facultad de Arquitectura (FA) dejó mensajes en grupos, donde se despidió y más tarde se quitó la vida.

Tras los hechos, comenzaron movilizaciones y paros para llevar a cabo asambleas; presentaron pliegos petitorios para exigir a las autoridades educativas que cumplan con protocolos para la atención del cuidado de la salud mental, así como tener mayor seguridad en las instalaciones.

Estas son las escuelas en paro de la UNAM

La comunidad estudiantil pide que sean respetados sus puntos de los pliegos petitorios, además de atender los problemas de seguridad luego de las amenazas de bomba, así como emplear medidas para el cuidado psicológico:

Facultad de Arquitectura: los y las estudiantes exigen respuesta a su pliego petitorio, donde hacen énfasis en atender a la salud mental, el pasado 20 de octubre realizaron un bloqueo en Insurgentes Sur para pedir diálogo a sus autoridades educativas, a quienes señalaron por no darles el espacio y de ser indiferentes.

Facultad de Economía

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS)

CCH Sur

