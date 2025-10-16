Apoyo para la Salud Mental en la UNAM: ¿En Qué Consiste y Cómo Ayudará a Estudiantes?

¿Has tenido un problema que no te deja continuar plenamente con tus actividades y no puedes hablarlo? La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que pondrán en marcha el Programa Universitario de Cuidado y Apoyo para la Salud Mental.

Este es una estrategia que busca fortalecer la atención emocional de su comunidad, con énfasis en las y los estudiantes del nivel bachillerato. Lo anunciaron después de que se registró un hecho de violencia en el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur (CCH Sur) y posteriormente, estudiantes se movilizaron, hicieron pliegos petitorios y decidieron tener paros para que las autoridades escucharan su sentir, previamente, en N+ te contamos: Estas Son las Escuelas de la UNAM en Paro Hoy y Cuáles son Sus Motivos.

Leonardo Lomelí Venegas, quien es rector de la universidad, hizo énfasis en que la salud mental es importante y una prioridad para la Máxima Casa de Estudios del país, por ello, atenderán los problemas para darles seguimiento a las conductas que podrían afectar el desempeño académico.

¿Cómo ayudará la UNAM a los estudiantes?

Con el programa de salud mental, las y los estudiantes tendrán intervenciones personalizadas, se apoyarán de la Encuesta Universitaria de Identificación de Necesidades de Atención a la Salud Mental y Psicológica, así como del Examen México Activo (EMA), con el fin de detectar los riesgos emocionales, además de estos canales de apoyo:

Líneas telefónicas y plataformas digitales, que ofrecerán orientación psicológica y escucha activa.

Atención presencial, disponible en los espacios universitarios destinados al acompañamiento emocional.

En breve más información.

FBPT