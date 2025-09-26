La UNAM Redoblará Esfuerzos en Salud Mental de Alumnos para Evitar Frustración y Soledad: Rector

Luego de la tragedia en el CCH Sur, donde el alumno, Jesús Israel, fue asesinado por su compañero, Lex Ashton, la UNAM informó que redoblará esfuerzos en materia de salud mental y apoyo psicológico a los jóvenes de la máxima casa de estudios.

Durante el Parlamento Universitario de la UNAM en la Cámara de Diputados, el rector, Leonardo Lomelí, aseguró que lo ocurrido en el plantel Sur del Colegio de Ciencias y Humanidades “nos duele profundamente”. Por ello, las acciones que se implementarán tiene como objetivo “evitar que la frustración o la soledad” lleve a los alumnos a tomar el rumbo equivocado.

Las universidades y en general, las instituciones de educación superior deben dar alternativas a las y los jóvenes para que no se dejen arrastrar por mensajes que se difunden en redes sociales; además de reforzar, en el sentido más amplio, la atención a la salud mental

Lomelí dijo en sentido figurado, el 22 de septiembre, día del ataque en el CCH SUR, “no solo perdimos a la víctima, también al agresor”. Lo anterior, porque durante las investigaciones se ha encontrado que el presunto asesino, Lex Ashton, presentaba diversos problemas de salud mental.

También informó que se mantiene una mesa de diálogo con alumnos y padres del CCH Sur, a fin de instrumentar medidas adicionales a las ya existentes.

La conciencia social de las y los jóvenes es un componente vital de la vida pública. De ahí la importancia de seguir impulsando su formación integral, al mismo tiempo que se garantiza su seguridad y bienestar

Padres de estudiantes del CCH Sur denuncian amenazas

Los padres de estudiantes del CCH Sur, denuncias que en redes sociales supuestamente jóvenes amenazan con multiplicar los actos violentos dentro de los planteles de la UNAM.

Por lo tanto, piden a la Policía Cibernética que inicie una investigación para evitar nuevas tragedias.

Esto es algo gravísimo lo que se está descubriendo, es un grupo organizado por internet, por varios grupos de chicos que están amenazando a los chicos que en este momento están denunciando y actuando (...) Eso es gravísimo

Asimismo, aseguran que no van a dejar que el caso quede en un “carpetazo”, pues ningún joven debe ser agredido o asesinado por el simple hecho de ir a la escuela.

