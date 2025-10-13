Noche del Axolotl por Día de Muertos 2025 en CDMX: ¿Dónde Serán las Actividades Gratis?

No puedes perderte un evento que reunirá tradición, música, pintura y una de las tradiciones más grandes de México que es el Día de Muertos. En N+ te compartimos todo lo que debes saber sobre la Noche del Axolotl 2025.

Este evento gratuito se realizará los días 1 y 2 de noviembre en la Casa Jaime Sabines, ubicada en San Ángel, y promete una programación cultural para todas las edades.

En esta edición, este evento buscará crear conciencia sobre la biodiversidad de México a través de la figura del ajolote, una especie emblemática que está en peligro de extinción. Este anfibio, originario de Xochimilco, de acuerdo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) es venerado desde tiempos mexicas como símbolo de transformación y regeneración.

Estas son las actividades gratis por la Noche del Axolotl

El día 1 y 2 de noviembre, la Casa Jaime Sabines se llenará de música en vivo, teatro, danza, talleres y exposiciones que fusionan tradición y arte contemporáneo.

💀💜¡Únete a la celebración de Día de Muertos en La Noche del Axolotl!



Te esperamos con expresiones artísticas, espectáculos, talleres y muchas sorpresas más. para toda la familia. ¡ENTRADA GRATUITA!

🗓️1 y 2 de noviembre

📍Casa Jaime Sabines pic.twitter.com/l8UADbU4GP — Alcaldía Álvaro Obregón (@AlcaldiaAO) October 4, 2025

Entre las propuestas habrá obras teatrales inspiradas en mitos prehispánicos y leyendas del inframundo, donde los axolotes serán protagonistas. Los horarios serán de las 12:00 a las 20:00 horas los dos días, la entrega es gratuita.

