Rod Stewart Anuncia Gira de Despedida en México 2026: Fechas, Preventa y Cómo Comprar Boletos

Los fans mexicanos tendrán una última oportunidad para cantar en vivo los clásicos de Rod Stewart, pues el legendario cantante británico confirmó su regreso al país como parte de su gira de despedida ‘The Final Run’, un tour que marca el cierre de una de las trayectorias más importantes en la historia del rock y el pop.

El intérprete de éxitos como “Maggie May”, “Da Ya Think I’m Sexy?” y “Have I Told You Lately” anunció una serie de conciertos en México durante septiembre de 2026, donde hará un recorrido por las canciones que lo han convertido en un ícono mundial durante más de cinco décadas de carrera.

Fechas de Rod Stewart en México 2026: ¿Dónde serán sus conciertos?

Como parte de ‘The Final Run’, Rod Stewart visitará tres ciudades mexicanas con una producción internacional y un espectáculo diseñado como una celebración de su legado musical. Estas son las fechas confirmadas:

9 de septiembre de 2026: Estadio Borregos, Monterrey

11 de septiembre de 2026: Coliseo GNP Seguros, Guadalajara

13 de septiembre de 2026: Palacio de los Deportes, Ciudad de México

La presentación en Guadalajara también tendrá un significado especial, pues Rod Stewart será el artista encargado de inaugurar el Coliseo GNP Seguros, uno de los nuevos recintos de entretenimiento del país.

¿Cuándo es la preventa para Rod Stewart en México 2026?

La preventa de boletos para los conciertos de Rod Stewart en México comenzará el viernes 5 de junio de 2026 a las 11:00 horas y estará disponible para tarjetahabientes Banamex.

La venta general iniciará posteriormente con disponibilidad para todo el público a través de Ticketmaster y en las taquillas de los recintos participantes.

¿Cómo comprar boletos para Rod Stewart en México?

Los fans interesados en asistir al último concierto de Rod Stewart en México podrán comprar sus entradas siguiendo estos pasos:

Entrar al sitio oficial de Ticketmaster México.

Buscar el evento de Rod Stewart según la ciudad elegida.

Iniciar sesión antes de la hora de la preventa.

Elegir zona, número de boletos y método de pago.

Confirmar la compra y guardar los accesos digitales.

Hasta el momento no se han revelado los precios oficiales de los boletos para los conciertos de Rod Stewart en México 2026.

Rod Stewart se despide de los escenarios con ‘The Final Run’

La gira de despedida de Rod Stewart representa el cierre de una era para uno de los artistas más exitosos de la música. Con millones de discos vendidos alrededor del mundo y una carrera que ha cruzado géneros como rock, soul, pop y R&B, el cantante británico prepara un último recorrido dedicado a sus seguidores.

Además de sus fechas en México, el tour internacional incluye presentaciones en diferentes ciudades y festivales, consolidando este espectáculo como una despedida global para celebrar el legado de una de las voces más reconocibles de la industria musical.