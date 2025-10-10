FGR Investiga Amenazas de Bomba en la UNAM, Afirma Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su conferencia matutina de hoy, 10 de octubre de 2025, desde Palacio Nacional, abordó temas enfocados en las amenazas de bomba que se han registrado en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La mandataria precisó que las denuncias fueron canalizadas a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), y que la Fiscalía General de la República (FGR) investigará estos hechos en preparatorias y facultades de la UNAM.

Lo que hacemos nosotros porque se presenta una denuncia, a través de la SSC, en apoyo de la FGR se hacen las investigaciones para ver de dónde vienen las amenazas.

Video: UNAM Identifica Al Menos Dos Responsables de Difundir Amenazas de Bomba en Escuelas

Afirmó que ninguna de las alertas ha sido positiva, y que cuando suceden, las autoridades universitarias han decidido evacuar los planteles o suspender las clases de forma preventiva.

¿Qué pasó en la UNAM?

En las últimas semanas, en planteles como la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS), Facultad de Economía, FES Iztacala, la Preparatoria 6 y 8 recibieron mensajes de amenazas de bombas.

Todas estas escuelas de la UNAM fueron desalojadas y activaron sus protocolos de revisión por supuesta presencia de aparatos explosivos. Además, acudieron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos para apoyar.

En los planteles aparecieron mensajes escritos, en los que afirmaron que dentro había elementos explosivos, incluso, hubo un caso en el que retaron a la comunidad para encontrarlos.

Este viernes, Sheinbaum Pardo hizo énfasis en que el Gobierno Federal respeta la autonomía universitaria y que solo interviene cuando las autoridades de la UNAM solicitan apoyo. Asimismo, precisó que lo que se puede hacer desde el Gobierno es mantener comunicación con las fiscalías y hacer investigaciones.

