¿Amenaza de Bomba en la UNAM? Esto Pasó Hoy con las Clases en la FCPyS

La mañana de hoy, 6 de octubre de 2025, estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), reportaron amenaza de bomba dentro de las instalaciones.

Por medio de redes sociales, compartieron fotografías de varios estudiantes fuera del plantel, debido a que fue desalojado. También, circula una imagen que dice: "Encuentren la bomba que pusimos en uno de sus baños. No intenten averiguar quiénes somos. Esta no es una nota mal escrita en una hoja de cuaderno".

Los estudiantes organizados convocaron a una asamblea a las 9:00 de la mañana en Los Bigotes, con el fin de abordar temas sobre Palestina y seguridad en la UNAM, por lo que las clases fueron suspendidas.

Así reaccionaron los estudiantes por la amenaza de bomba en la UNAM

En redes sociales como Facebook e Instagram, varios alumnos compartieron su molestia y preocupación ante los mensajes amenazantes que encontraron en el baño, donde los retaron a encontrar una bomba.

Entre los comentarios compartieron: "Amenaza de bomba en Polakas regresando del paro, era super obvio que iba a pasar. Era el momento para estar atentos de quién fuera el amenazador", "se notificó de una amenaza de bomba en la FCPyS. Nos acaban de cancelar las clases", "amenaza de bomba en Polakas. Se viene otra semana más encerradxs", "no es posible que no se haga nada al respecto sobre la seguridad de sus alumnos, tenemos cámaras para ver quién fue y no las ocupan, pero no fuera uno vendiendo dulces o besándose en un salón porque nos tratan como criminales.

A la comunidad de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales: pic.twitter.com/DzR6ny8sUQ — FCPyS-UNAM (@UNAM_FCPyS) October 6, 2025

Andón Fernando, integrante de la comunidad UNAM, compartió que la evacuación fue de forma inmediata y que las autoridades llevan a cabo las diligencias correspondientes.

Por su parte, las autoridades educativas de la facultad emitieron un comunicado, en el que explicaron que aplicaron el Protocolo de Actuación y se desalojaron las instalaciones, porque equipo especializado y bomberos revisaron, quienes determinaron que fue una falsa alerta de bomba.

