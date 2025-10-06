Sheinbaum Señala Provocación en Marcha del 2 de Octubre y Cuestiona Violencia del Bloque Negro

En la mañanera de hoy, 6 de octubre de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció en contra de los hechos de violencia que ocurrieron en la marcha por la conmemoración de los 57 años de la matanza de Tlatelolco.

Cuestionó las acciones del Bloque Negro, a quien señaló como provocador y afirmó que buscaban que las autoridades reaccionaran ante sus agresiones.

Qué buscaba este grupo (el Bloque Negro), que lleva cubierta la cara. Que buscaban, un enfrentamiento con la policía, desde mi punto de vista, un 2 de octubre y con esto, una posible respuesta, buscaban que dijeran que hay un régimen represor.

¿Qué pasó en la marcha del 2 de octubre?

Durante la marcha de 2 de octubre se registraron agresiones y enfrentamientos, que dejaron civiles y policías lesionados, quienes recibieron atención médica.

En ese sentido, Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, un total de 29 civiles recibieron atención médica y 94 policías fueron trasladados a distintos hospitales para recibir atención especializada.

Las autoridades capitalinas informaron que detuvieron a una persona, quien presuntamente robó a una joyería, y que causó lesiones a civiles y policías. También se reportaron saqueos a comercios ubicados en la zona donde se desarrolló la movilización.



