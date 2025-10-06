¿Hay Cierres en la México-Querétaro Hoy? Capufe Informa cómo está el Tráfico en la Carretera

Si te dirigirás a tu trabajo o tienes un evento importante, sal con tiempo porque en la Autopista México-Querétaro hay afectaciones viales hoy, 6 de octubre de 2025. En N+ te decimos cómo está el tránsito de acuerdo con los reportes de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) y de la Guardia Nacional (GN).

Capufe reportó carga vehicular desde las 5:56 de la mañana en la plaza de cobro de Tepotzotlán, por ello, piden a los conductores manejar con precaución.

Así se encuentra el tránsito hoy

A las 7:48 horas Capufe reportó que el libramiento noreste de Querétaro (Chichimequillas), en el km 7 rumbo a la CDMX, hay reducción de carriles por un accidente.

A las 9:51 horas se reportó afectación vial en el kilómetro 42, con dirección hacia Querétaro, a la altura de la salida al poblado de Teoloyucan, en la zona industrial.

