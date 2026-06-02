Niño de 9 Años es Auxiliado por Problemas Respiratorios en Primaria de Hermosillo

Debido a problemas respiratorios que le ponían en riesgo su vida, un niño de 9 años de edad tuvo que ser auxiliado por agentes de la Policía Preventiva Municipal, lo que permitió recibiera atención médica oportuna, luego de complicaciones de salud mientras estaba en una escuela primaria ubicada al norponiente de Hermosillo.



Los hechos ocurrieron alrededor de las 10:40 horas del lunes, en la Escuela Primaria Teodosio Navarrete García, situada en las calles Nudo Mixteco y Oceguera, en la colonia Solidaridad.



Ante la situación, personal del plantel solicitó apoyo al número de emergencias 9-1-1 y activó los protocolos internos para resguardar al menor.

Los oficiales le brindaron apoyo al estudiante antes de llevarlo a un hospital

En respuesta al reporte acudieron los agentes Girón Núñez y López Soto, quienes brindaron apoyo inmediato al estudiante, mientras se coordinaban las acciones necesarias para su traslado a una unidad médica.



Debido a la condición que presentaba el menor, los oficiales lo llevaron a bordo de la patrulla E-180 al Hospital Infantil del Estado, donde quedó bajo atención especializada para la valoración y el tratamiento correspondiente.