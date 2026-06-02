Niño de 9 Años es Auxiliado por Problemas Respiratorios en Primaria de Hermosillo

Un niño de 9 años fue auxiliado por agentes de la Policía Municipal cuando presentaba problemas respiratorios dentro de una escuela primaria de la colonia Solidaridad de Hermosillo.

Niño de 9 Años es Auxiliado por Problemas Respiratorios en Primaria de HermosilloFoto: Polícia Municipal

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Un niño de 9 años fue auxiliado por la Policía en Hermosillo tras sufrir problemas respiratorios en su escuela. Recibió atención médica oportuna. Conoce más sobre este caso de emergencia.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+