Localizan a Hombre Sin Vida en Represo de Campo Agrícola en la Costa de Hermosillo

Un hombre de aproximadamente 60 años de edad fue localizado sin vida la mañana de este martes en un represo ubicado en la zona rural poniente de Hermosillo, luego de presuntamente ahogarse en el lugar.



El hallazgo ocurrió en el campo agrícola “Fausto”, situado sobre la calle 12 Norte, a la altura del kilómetro 19, en la Costa de Hermosillo, donde se realizaron las labores de rescate del cuerpo.

El hombre habría ingresado al represo y no volvió a salir

De acuerdo con personas que se encontraban en el sitio, el hombre ingresó al represo completamente vestido y ya no volvió a salir, por lo que posteriormente se reportó la situación a los cuerpos de emergencia.



En las maniobras para recuperar el cuerpo participaron elementos del Departamento de Bomberos de la Estación 5 del poblado Miguel Alemán, quienes lograron extraer los restos de la víctima del cuerpo de agua.



Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de la víctima, sin embargo, ya se iniciaron las investigaciones por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado para esclarecer lo sucedido.