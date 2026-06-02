Localizan a Hombre Sin Vida en Represo de Campo Agrícola en la Costa de Hermosillo

Un hombre de aproximadamente 60 años de edad fue localizado sin vida, presuntamente ahogado, luego de ingresar a un represo de un campo agrícola en el Poblado Miguel Alemán de Hermosillo.

Localizan a Hombre Sin Vida en Represo de Campo Agrícola en la Costa de HermosilloFoto: Archivo N+

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Tragedia en Hermosillo: hallan a un hombre de 60 años sin vida en un represo agrícola. Las autoridades investigan el caso. Conoce más detalles.

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