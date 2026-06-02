Marcha de Guardería ABC 2026 en Hermosillo, Sonora: ¿Cuándo, Dónde y A Qué Hora Será?

Este viernes 5 de junio se llevará a cabo la marcha anual para exigir justicia por las 49 niñas y niños que perdieron la vida en el incendio de la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora.

Marcha de Guardería ABC 2026 en Hermosillo, Sonora: ¿Cuándo, Dónde y A Qué Hora Será?Foto: Archivo N+

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Este 5 de junio, Hermosillo se une en la marcha anual por justicia para las 49 víctimas del incendio en la Guardería ABC. Conoce el recorrido y las recomendaciones de tránsito.

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