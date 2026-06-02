Marcha de Guardería ABC 2026 en Hermosillo, Sonora: ¿Cuándo, Dónde y A Qué Hora Será?

La Dirección de Tránsito Municipal implementará un operativo especial el 5 de junio, con motivo de la marcha anual para exigir justicia por las 49 niñas y niños que perdieron la vida y más de 100 que resultaron lesionados en el incendio de la Guardería ABC, ocurrido en 2009 en Hermosillo.

El director de Tránsito Municipal, Sergio Valdez López, informó que el recorrido iniciará a las cinco de la tarde y contará con acompañamiento de elementos de la corporación, para garantizar la seguridad de los participantes.

“El día viernes 5 de junio se llevará a cabo la marcha, como cada año, en ABC, misma que iniciará en Mecánicos y Periférico Sur, la cual dará inicio a las 17:00 horas sobre Periférico Sur, posteriormente bulevar Vildósola al norte, continuando por Rosales a contra flujo, hasta llegar a Rosales y Luis Encinas”.

Recomiendan tomar rutas alternas a automovilistas

El funcionario agregó que personal de tránsito permanecerá atento durante todo el trayecto, para brindar seguridad vial y facilitar el desplazamiento de los contingentes.

La autoridad municipal recomendó a los automovilistas tomar rutas alternas y atender en todo momento las indicaciones de los oficiales, debido a los cierres y restricciones temporales que se realizarán en las vialidades por donde avanzará la manifestación.