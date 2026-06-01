Incendio de Caja de Tráiler Resulta con Pérdida Total al Poniente de Hermosillo

Pérdidas totales dejó el incendio de una caja de tráiler la madrugada de este lunes en un predio de la colonia Urbi Villa del Prado en Hermosillo, Sonora.

Incendio de Caja de Tráiler Resulta con Pérdida Total al Poniente de HermosilloFoto: N+

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Un incendio en Hermosillo dejó una caja de tráiler en pérdida total. Bomberos evitaron que el fuego se propagara a otros remolques. Descubre más sobre esta emergencia.

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