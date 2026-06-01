Incendio de Caja de Tráiler Resulta con Pérdida Total al Poniente de Hermosillo

Un remolque de carga quedó severamente dañado tras incendiarse durante la madrugada de este lunes, en un predio de la colonia Urbi Villa del Prado, lo que provocó la movilización de elementos del Departamento de Bomberos.



La emergencia fue reportada a las 05:56 de la mañana de este lunes, en las inmediaciones de la calle Borja y retorno Almodóvar, donde una caja de tráiler estacionada en un lote baldío comenzó a arder por causas no determinadas.



Debido a que en el lugar había otros remolques, existía el riesgo de que las llamas se propagaran, por lo que personal de la Estación Cuatro acudió de inmediato para controlar la situación.

La caja del tráiler incendiada resuntó en pérdida total

Las labores de combate al fuego se realizaron con apoyo de una máquina extintora y un camión cisterna, logrando evitar que el siniestro alcanzara otras unidades cercanas.



El incendio dejó pérdidas materiales considerables en la caja de tráiler, la cual fue pérdida total, sin que se reportaran personas lesionadas.