Seguridad

¿Qué Dijo Sheinbaum luego de Sentencia a ‘El Mayo’? Presidenta Habla sobre Narcos

En la Mañanera, Sheinbaum advirtió a los jóvenes qué pasa si se unen a los narcos

Claudia Sheinbaum, presidenta de MéxicoClaudia Sheinbaum, presidenta de México, habló sobre el tema del narcotráfico y los jóvenes. Foto: Cuartoscuro

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