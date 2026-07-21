¿Qué Dijo Sheinbaum luego de Sentencia a ‘El Mayo’? Presidenta Habla sobre Narcos

Durante la Mañanera del Pueblo de hoy, 21 de julio de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum abordó la sentencia de 'El Mayo' Zambada y habló sobre el tema de narcos.

Acerca de 'El Mayo' Zambada precisó que no tiene una opinión personal y abordó qué les pasa a los jóvenes que deciden unirse al narcotráfico.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. ¿Quién Se Va a Colgar la 'Medalla' por la Detención de El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López?

"Ahora resulta que eran los grandes héroes, cuando supuestamente había una decisión desde el Estado de combatirlos y al mismo tiempo en la propaganda haciéndoles grandes. Lo que hemos dicho a jóvenes: acercarse a un grupo delincuencial es acercarse a la muerte, es eso, es una vida de penurias", dijo.

En ese contexto, aseguró que acercarse a una organización criminal significa exponerse a una vida marcada por la violencia y el maltrato.

Asimismo, destacó que la estrategia de su administración busca atender las causas que originan la violencia, además de impulsar acciones para prevenir el consumo de drogas y evitar que más jóvenes sean reclutados por la delincuencia organizada.

¿Qué dijo sobre el decomiso de 15 mil millones de dólares?

Respecto al posible decomiso de 15 mil millones de dólares relacionado con el caso de 'El Mayo' Zambada, Sheinbaum informó que solicitará a la Fiscalía General de la República (FGR) revisar si México puede emprender acciones para reclamar recursos destinados a la reparación del daño.

Explicó que será la autoridad ministerial la encargada de analizar las posibilidades legales en este asunto. También se refirió a la captura de 'El Mayo' y cuestionó la información relacionada con la participación de autoridades estadounidenses.

Señaló que existen contradicciones entre la versión oficial y algunos elementos difundidos públicamente sobre el operativo, por lo que consideró que esos hechos contribuyeron a generar un conflicto interno entre grupos criminales, con consecuencias principalmente en el estado de Sinaloa.

FBPT