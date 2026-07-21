Seguridad

Familia es Atacada a Disparos al Norte de Veracruz; Esto se Sabe

Familia es atacada a balazos al salir de una tienda de conveniencia en el municipio de Álamo Temapache, al norte de la estado de Veracruz.

Familia es víctima de un ataque armado en Álamo Temapache al norte de la entidad veracruzana.Familia es víctima de un ataque armado en Álamo Temapache al norte de la entidad veracruzana. Foto: Archivo N+

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Familia atacada en Álamo Temapache: sujetos armados dispararon al salir de una tienda. La investigación sigue en curso. Descubre cómo se desarrollaron los hechos.

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