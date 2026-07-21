Familia es Atacada a Disparos al Norte de Veracruz; Esto se Sabe

Durante la noche del lunes 20 de julio, se reportó que una familia de comerciantes del municipio de Álamo, al norte del Estado, la noche del lunes fue atacada a balazos por sujetos desconocidos que lograron darse a la fuga.

Los primeros reportes señalan que la agresión ocurrió alrededor de las 23:30 horas y tuvieron lugar sobre la avenida Garizurieta a la altura de la calle Leona Vicario, justo frente a un taller de torno establecido en la zona donde ocurrió este hecho violento.

De acuerdo con los informes la familia minutos antes de la agresión se encontraba en una tienda de conveniencia y fue justo cuando se disponían a abandonar el lugar y subieron a una camioneta, aparentemente fueron seguidos en su trayecto por un sujeto a bordo de una motocicleta y fueron atacados a tiros, según los datos recabados no se tiene reporte de víctimas hasta el momento ni de personas detenidas. Cabe señalar que al interior del vehículo viajaban dos menores de edad.

Elementos de la DEFENSA resguardaron a las víctimas del ataque armado

Al punto del ataque armado se trasladaron corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno quienes tomaron conocimiento de lo sucedido, siendo elementos de la DEFENSA quienes se encargaron del resguardo de la familia tras el hecho violento.

En la zona, se realizó un fuerte operativo con el objetivo de dar con el paradero de él o los responsables de este ataque que generó alarma entre los habitantes del municipio de Álamo Temapche al norte del estado de Veracruz.

Se informó que personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudió al punto para llevar a cabo las diligencias correspondientes consistentes en la recolección de indicios que ayuden a esclarecer el hecho violento. Se reportó que en el punto fueron recolectados varios casquillos percutidos y se efectuó la integración de una carpeta de investigación.