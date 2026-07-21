Localizan Sin Vida a Cuidacoches de una Tienda de Conveniencia en la Ciudad de Puebla

Una persona fue hallada sin vida en la calle Benito Juárez y 123 Poniente de la colonia Guadalupe Hidalgo en la ciudad de Puebla, la mañana de este 21 de julio.

Testigos oculares refirieron que fue encontrada junto a un poste sin aparentes huellas de violencia. Se trató de un hombre aproximadamente 45 y 50 años de edad quien era conocido en la colonia como Odilón y se dedicaba cuidar coches en una tienda de conveniencia.

Familiares realizan reconocimiento de cadáver en la colonia Guadalupe Hidalgo

De inmediato dieron aviso a familiares y se presentaron en el lugar quienes lo reconocieron y procedieron a realizar los servicios funerarios.

De manera preliminar se sabe que fueron el deceso se debió a aparentes causas naturales, no obstante, autoridades de seguridad arribaron para acordonar la zona de la colonia Guadalupe Hidalgo mientras se realizó el traslado de la víctima.

Localizan a un hombre muerto en la colonia Agrícola Villa Albertina de Puebla

La muerte de un hombre, de aproximadamente 55 años, provocó una intensa movilización en la calle Suiza, de la colonia Agrícola Villa Albertina, al sur de Puebla.

Los primeros reportes señalan que el cadáver presentaba rastros de violencia, estaba maniatado y vestía playera azul con pantalón de mezclilla, prendas halladas con manchas de sangre.

Fue tras el reporte de vecinos al número de emergencias 911, que al lugar llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y del Ejército Mexicano para acordonar la zona en espera de agentes ministeriales encargados de las diligencias pertinentes.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla realizó el levantamiento del cuerpo y abrió la carpeta de investigación para identificar a la víctima y dar con los responsables.

Será mediante las indagatorias pertinentes, que las autoridades ministeriales determinen la causa de muerte y establezcan si el homicidio ocurrió en el punto o si el cadáver fue abandonado.

Con información de N+

MCS