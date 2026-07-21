Seguridad

Localizan Sin Vida a Cuidacoches de una Tienda de Conveniencia en la Ciudad de Puebla

Un "Viene-viene" llamado Odilón, fue hallados sin signos vitales en la calle Benito Juárez de la colonia Guadalupe Hidalgo en la capital poblana.

Hombre muerto en la colonia Guadalupe Hidalgo en la ciudad de Puebla.Localizan a un hombre sin vida en la ciudad de Puebla. Foto: N+

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Hallan muerto a un cuidacoches en Puebla. Odilón, conocido en Guadalupe Hidalgo, fue encontrado sin signos vitales. Autoridades investigan, aunque se cree que fue por causas naturales.

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